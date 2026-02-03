Nämä puhelimet kävivät kaupan Suomessa tammikuussa

Tammikuussa kaupan kävivät hyvinkin erilaiset laitteet keskihintaisista aina kalliimpaan päähän.
DNA:n kuluttajien ja yritysasiakkaiden listalla kärjessä on Applen iPhone 16e, Elisalla henkilöasiakkaiden listalla Samsungin edullinen Galaxy A16, Telialla iPhone 15, Gigantilla iPhone 16 ja Veikon Koneella Samsung Galaxy A56.
Yleisesti voidaan sanoa, että erilaiset Applen mallit käyvät aina kaupan, jonka perässä tulevat etenkin Samsungin ja OnePlussan edullisemman hintaluokan laitteet.
Honor myös jatkaa Suomessa nousuaan, sillä esimerkiksi Veikon Koneen listalle Honorilta on päässyt kolme mallia.
Puettavien laitteiden osalta selvän kärkipaikan otti Apple Watch Series 11, joka on kärjessä neljässä eri listauksessa. Suosittuja olivat myös Xploran kellopuhelimet sekä Oura Ring 4 -älysormus.
DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat tammikuussa 2026
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- HONOR X5c Plus
- Samsung Galaxy A56 5G
- HONOR 400 Smart 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat tammikuussa 2026
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Honor X5c Plus 4G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
- Samsung Galaxy S24 5G
Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille tammikuussa 2026
- Samsung Galaxy A16
- OnePlus Nord CE5
- Honor X5c Plus
- Samsung Galaxy A26
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro
- OnePlus Nord 5
- Honor 400 Smart
- Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 15
- OnePlus 15R
- OnePlus 13
- Apple iPhone 16e
Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille tammikuussa 2026
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 16e
- Samsung Galaxy S25
- Apple iPhone 15
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy XCover 7 Enterprise Edition
- Samsung Galaxy A26
- OnePlus 15
- OnePlus Nord 5
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille tammikuussa 2026
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A16 4G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
Telian myydyimmät puhelimet yrityksille tammikuussa 2026
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy Xcover7 5G
- Motorola G86 Power 5G
Gigantin myydyimmät puhelimet tammikuussa 2026
- Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Apple iPhone 16E
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 17 Pro Max
- OnePlus Nord CE5
- Motorola G06
Veikon Koneen myydyimmät puhelimet tammikuussa 2026
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A26
- OnePlus Nord CE5
- Honor Magic7 Lite
- Honor 400 Smart
- Samsung Galaxy A36
- OnePlus 13
- Apple iPhone 17 Pro Max
- OnePlus Nord 5
- Honor X5C Plus
DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet tammikuussa 2026
- Apple Watch Series 11 (GPS)
- Xplora XGO2 -lasten kellopuhelin
- Xplora XGO3 2nd Gen -lasten kellopuhelin
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- OnePlus Watch Lite
- HONOR Choice Watch 2i
- Garmin Vivoactive 5
- OnePlus Watch 3
- Huawei Watch Fit SE
- Huawei Watch GT5
- Garmin Venu 3 / 3S
- Huawei Fit 4 Pro
- Huawei Fit 4
- Apple Watch Series 11 (GPS+Cellular)
- Garmin Fenix 8
Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet tammikuussa 2026
- Apple Watch S11
- HONOR Choice Watch 2I
- Oura Ring 4
- Garmin Vivoactive 5
- Huawei Watch GT 5
- Apple Watch SE 3
- Samsung Galaxy Fit3
- OnePlus Watch 3
- OnePlus Watch Lite
- Garmin Venu 4
- Apple Watch Ultra 3
- Garmin Fenix 8
- Huawei Watch GT 6
- Garmin Fenix E
- Huawei Watch GT 6 Pro
Telian myydyimmät älykellot tammikuussa 2026
- Apple Watch Series 11 GPS
- Apple Watch SE 3 GPS
- Garmin Vivoactive 5
- Honor Choice Watch 2i
- Honor Choice Watch
- Apple Watch Series 11 GPS-Cellular
- Apple Watch ULTRA 3 GPS-Cellular
- OnePlus Watch Lite Steel
- Samsung Galaxy Watch7 BT
- ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
Gigantin myydyimmät puettavat tuotteet tammikuussa 2026
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch SE 3
- Samsung Galaxy Fit3
- HUAWEI Fit 4 Black
- Oura Ring 4
- Samsung watch 7
- Polar Ignite 3
- Huawei watch gt5
- Xplora X6 eSIM watch-phone for kids
- HUAWEI Band 10
