Samsungin seuraavat Galaxy S -laitesarjan puhelimet julkaistaan Galaxy Unpacked -tapahtumassa 25. helmikuuta

Samsung Electronics järjestää seuraavan Galaxy Unpacked -tapahtumansa San Franciscossa keskiviikkona 25. helmikuuta. Suomessa tilaisuutta voi seurata Samsungin YouTube-kanavalta suorana lähetyksenä klo 20.00 alkaen Suomen aikaa.
Tapahtumassa esitellään Galaxy S -sarjan puhelimet eli Galaxy S26 -mallisto.
Laitteet ovat olleet jo jonkin aikaa huhujen ja vuotojen kohteena. Odotuksissa ovat Galaxy S26, Galaxy S26+ ja Galaxy S26 Ultra. Vuotojen perusteella luvassa on hieman suurempaa akkua sekä parempaa suorituskykyä, ja nähtävästi suurimmat parannukset ovat luvassa ohjelmiston puolelle.
Aiemmin Samsung hehkutti uudesta yksityisyyden suojasta, eli näytöstä, joka suojaa puhelintasi olan yli tapahtuvilta kurkistuksilta.
Joka tapauksessa virallinen julkaisu on vain parin viikon päässä, jolloin saamme lopulta kaikki viralliset tiedot.
