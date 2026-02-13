Venäjä esti WhatsAppin käytön kokonaan

Petteri Pyyny

Venäjä esti WhatsAppin käytön kokonaan - käskee käyttämään valtion virallista viestisovellusta
Venäjä on estänyt kokonaan pikaviestipalvelu WhatsAppin toiminnan Venäjällä.

Viranomaiset perustelevat estoa sillä, että WhatsAppin emoyhtiö Meta ei ole noudattanut Venäjän lainsäädäntöä. Kremlin tiedottaja ei avannut tarkemmin sitä, mitä lain kohtaa Meta ei ole noudattanut.

Reutersin mukaan Venäjän viranomaiset kehottavat kansalaisia siirtymään Venäjän valtion viralliseen pikaviestisovellukseen MAXiin.

Useimpien asiantuntijoiden mukaan Venäjän oma MAX on käytännössä valtiollinen, omien kansalaisten vakoiluun tarkoitettu sovellus.

Teknisesti ottaen Venäjän nettisensuurista vastaava Roskomnadzor on estänyt pääsyn WhatsAppin käyttämille palvelimille venäläisistä verkoista. Eston voi kiertää käyttämällä VPN-palveluita, jotka kierrättävät dataliikenteen jonkin muun maan kautta.



Maailmanlaajuisesti käytetyistä viestisovelluksista Telegram on ylivoimaisesti suosituin Venäjällä ja sen toiminta on saanut jatkua, ainakin toistaiseksi. BBC:n mukaan Telegraminkin estämistä Venäjällä harkitaan.


