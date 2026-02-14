Android 17 julkistettiin - beta ladattavissa

Käyttöjärjestelmän piti ilmestyä betaversiona ladattavaksi jo 11.2.2026, mutta selittämättömästä syystä johtuen Google viivästyttikin julkaisua - ja beta saatiin jakeluun vasta 13.2.2026.
Android 17 tulee olemaan todennäköisesti useimille peruskäyttäjille hyvin näkymätön päivitys, sillä Google on siirtynyt viime vuosina Androidin osalta käytäntöön, jossa suuret Android-päivitykset parantavat lähinnä "pellin alla" olevia käyttöjärjestelmän toimintoja. Visuaaliset uudistukset puolestaan jaellaan nykyisin erillisinä päivityksinä, yleensä hyvin eri tahtiin eri valmistajien kesken.
Mutta yksi merkittävä uudistus tavallisten käyttäjienkin osalta Android 17:een saapuu: se pakottaa sovelluskehittäjät tukemaan suuria näyttöjä.
Android 17:n myötä sovellukset eivät voi enää lukittautua tiettyyn kuvasuhteeseen tai esimerkiksi toimia tableteilla ainoastaan näytön pystyasennossa. Sovellusten pitää toimia myös ikkunointia tukevissa laitteissa.
Google siis pakottaa sovelluskehittäjät ottamaan paremmin huomioon tablettien ja taittuvanäyttöisten puhelinten käyttäjät. Etenkin sovellusten onneton tuki tableteille on ollut pitkään Androidin yksi kipupiste Applen maailmaan verrattuna.
Nyt julkistua ensimmäistä betaversiota tulee seuraamaan maaliskuussa 2026 julkaistava toinen betaversio, jonka yhteydessä Android 17:n tulevat toiminnot "rauhoitetaan". Tällä tarkoitetaan sitä, että uusia muutoksia ei enää käyttöjärjestelmään tehdä, vaan seuraavat päivitykset keskittyvät ainoastaan Android 17:n bugien korjailuun.
Lopullinen, tavallisten käyttäjien ulottuville tarkoitettu Android 17 tultaneen julkaisemaan kesällä 2026. Muiden kuin Googlen kännyköille se tulee jakeluun todennäköisesti syksystä 2026 alkaen. Nyt jo tiedetään varsin tarkkaan se, mitkä puhelimet tulevat aikanaan saamaan Android 17 -päivityksen.
Vaikka Android 17 on tarkoitettu ennenkaikkea sovelluskehittäjille, sen voi halutessaan asentaa myös omaan kännykkäänsä. Tuettuja laitteita ovat kaikki Googlen Pixel-puhelimet, alkaen Google Pixel 6:sta eteenpäin sekä Google Pixel Tablet.
Android 17:n voi ladata täältä.
