Metan Messenger.com -viestipalvelu lakkautetaan

Googlen historia pikaviestipalveluissa on jo koomisen erikoinen, mutta myös Meta on onnistunut hämmentämään käyttäjiään viestipalveluiden osalta jo vuosikymmenten ajan.
Meta eli Facebookin nykyinen emoyhtiö, irrotti aikoinaan Facebookin yksityisviestit omaksi kokonaisuudekseen, joka sitten nimettiin Messengeriksi. Ja Messengeristä onkin tullut vuosien mittaan valtavan suosittu: sillä on arviolta noin miljardi aktiivista käyttäjää.
Mutta samalla Messenger ei kuitenkaan koskaan irronnut aivan täysin Facebookista, vaan se on ollut eräänlainen sekasikiö, joka on samalla kiinteästi osa Facebookia ja samalla oma palvelunsa.
Nyt Meta on selkeyttämässä tilannetta hieman, sillä verkkosivuna toimiva Messenger.com lakkautetaan 16. huhtikuuta, 2026.
Tietokoneilla omana sovelluksenaan toimiva Messenger-viestisovellus lakkautettiin jo vuoden 2025 lopulla.
Mitä muutos tarkoittaa?Muutos ei ole useimmille käyttäjille mitenkään valtavan iso. Ensinnäkin kännyköissä toimiva Messenger -sovellus jatkaa toimintaansa jatkossakin.
Selaimella Messenger.com -sivustoa käyttävät käyttäjät ohjataan huhtikuusta alkaen automaattisesti facebook.com/messages -osoitteeseen, eli Facebookin viestilaatikkoon.
Kaikki viestit ja yhteystiedot säilyvät käytössä jatkossakin.
Isoin muutos koskee käyttäjiä, jotka ovat käyttäneet Messengeriä nimenomaan tietokoneella, mutta joilla ei ole Facebook-tunnuksia. Heille ainoa tapa jatkaa viestittelyä jatkossakin, on siirtyä käyttämään Messengerin kännykkäsovellusta tai luoda Facebook-tili samaan sähköpostiosoitteeseen kytketyksi, jolla he käyttävät nyt Messengeriä.
Kommentoi artikkelia