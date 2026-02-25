Samsung julkisti uudet lippulaivamallinsa: Tällaisia ovat Galaxy S26 -puhelimet

Petteri Pyyny

Samsung julkisti tänään jo pitkään odotetun ja huhutun tuoreimman lippulaivamallistonsa, kun yhtiön Samsung Galaxy S26 -mallit julkistettiin.

Totuttuun tapaan mallisto koostuu kolmesta mallista, eli Edge-mallia ei ainakaan toistaiseksi nähdä osana S26-tuoteperhetteä.

Ykköstykki on tietysti Samsung Galaxy S26 Ultra josta löytyy 6,9 tuuman 120 Hz virkistystaajuudella varustettu näyttö ja tuttuun tapaan hurjan oloinen kameravalikoima. Pääkamerana on 200 megapikselin kamerasensori, josta löytyy myös optinen kuvanvakain. Ultralaajakulmakamera tarjoaa puolestaan 50 megapikselin tarkkuutta ja telekameroita onkin tarjolla kaksi: 5x optista zoomia tarjoava 50 megapikselin kamera sekä 3x optista zoomia tarjoava 10 megapikselin kamera.

Väliin asettuu sitten Samsung Galaxy S26+ ja joukon fyysisesti pienin ja samalla edullisin (jos niin voi sanoa) malli on "perustason" Samsung Galaxy S26.



Malliston erikoisuus on ehdottomasti digitaalisesti sivulta katseet estävä näyttö, jonka voi valita peittämään joko osan tai koko näytön. Katsesuojan aktivoituessa puhelimen näytön sisältö näkyy vain katsottaessa sitä suoraan edestä. Osittaisella peitolla katsesuoja estää vain ilmoitusalueen näkymisen sivusta katsoville ulkopuolisille.

Toinen iso uudistus Samsungin mallistossa on pikalatauksen nopeutuminen: S26 Ulta tukee pikalatausta nyt 60 watin teholla, eli Samsung ottaa vihdoinkin kiinni kiinalaisten valmistajien etumatkaa pikalatauksen osalta. S26+ tukee pikalatausta 45 watin teholla, mutta perusmalli S26 tyytyy vanhaan, jo aiemmista Samsungin malleista tuttuun 25 watin latausnopeuteen.

Aivan ilmaiseksi Samsungin uutuudet eivät irtoa, sillä Suomen hinnat alkavat 1049 eurosta perusmallin osalta, 1249 eurosta S26+:n osalta ja 1499 eurosta S26 Ultran osalta. Kaikista malleista on tarjolla myös isommalla tallennustilalla varustettuja versioita, joissa hintalappu tietysti kipuaa napsun ylöspäin.

Kaikki puhelimet julkaistiin Android 16:lla varustettuna ja niille luvataan seitsemän suurta Android-päivitystä, aina Android 23:een saakka.


