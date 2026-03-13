Apple julkaisi tietoturvapäivityksiä vanhemmille iPhoneille ja iPadeille - suojaa ns. Coruna-haavoittuvuudelta

Nyt julkaistut päivitykset kantavat versionumeroita iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 ja iPadOS 15.8.7. Ne on julkaistu siis noin vuosikymmenen vanhoille Applen tuotteille, joille ei ole enää hetkeen saapunut uusia "suuria" käyttöjärjestelmän päivityksiä.käyttäjäkunta on edelleen merkittävä, vaikka laitteet ovat jopa vuosikymmenen ikäisiä.
Päivitysten taustalla on vakava haavoittuvuus (tai oikeastaan joukko haavoittuvuuksia), joka tunnetaan nimellä Coruna. Google ja tietoturvayhtiö iVerify havaitsivat hiljattain Corunana tunnetun hyökkäysprosessin, joka hyödyntää useita eri haavoittuvuuksia muodostaen monimutkaisen hyökkäysketjun. Coruna kohdistuu erityisesti vanhempiin iPhone- ja iPad-malleihin, joissa käytetään iOS-versioita 13:sta 17.2.1:een. Hyökkäys on voinut tapahtua esimerkiksi haitallisten verkkosivujen kautta, jolloin pelkkä vierailu riittää altistamaan laitteen hyökkääjälle.
Coruna-hyökkäys on erityisen huolestuttava, sillä se pystyy tunnistamaan laitteen mallin ja käyttöjärjestelmäversion sekä valitsemaan tehokkaimman tavan murtautua laitteeseen. Hyökkäys voi muun muassa lukea tekstiviestejä, käydä läpi valokuvia optisen tekstintunnistuksen avulla ja etsiä arkaluonteisia tietoja, kuten salasanoja tai pankkitunnuksia. Jos laitteessa on käytössä tiettyjä sovelluksia, hyökkäys voi jopa ladata erityisiä moduuleja murtautuakseen juuri kyseisiin sovelluksiin.
Apple on paikannut Corunaan liittyvät tietoturva-aukot jo iOS 17 -käyttöjärjestelmää käyttävissä iPhoneissa sekä sitä uudemmissa malleissa. Mutta nyt Corunan vakavuudesta johtuen yhtiö julkaisi erillispäivityksen myös vanhemmille laitteille. Nyt jakeluun tulleet iOS-päivitykset koskevat iPhoneja aina iPhone 6s:stä alkaen, päätyen iPhone X:ään. Tarkemmat tiedot päivityksistä löytyvät täältä:
Apple suosittelee, että kaikki käyttäjät asentavat päivitykset välittömästi. Päivityksen voi hakea laitteesta valitsemalla Asetukset > Yleiset > Ohjelmistopäivitys. Niille, joilla on automaattiset päivitykset päällä, uusi ohjelmisto asentuu automaattisesti lähiaikoina. Apple muistuttaa, että tietoturvapäivitysten asentaminen on olennaista laitteen ja käyttäjän tietoturvan kannalta.
Kommentoi artikkelia