Googlen kellot sekosivat: 10 000 askelta poistumatta sohvalta

Petteri Pyyny

Googlen Pixel Watch -älykellojen käyttämälle Fitbit-sovellukselle ilmeistyi viime viikolla hieman pieleen mennyt ohjelmistopäivitys.

Fitbitin maaliskuun 2026 päivityksen oli tarkoitus tuoda lähinnä parannuksia ja korjauksia laitteisiin, mutta se sekoittikin Pixel Watchien keräämät askelmäärät, poltetut kalorit ja muut terveystiedot. Lähes kaikki päivittäistä aktiivisuutta mittaavat lukemat ryhtyivät näyttämään todellisia lukemia merkittävästi suurempia numeroita.

Käyttäjät ovat kertoneet Redditissä ja muilla foorumeilla, että päivityksen jälkeen kellot ovat näyttäneet jopa kaksin- tai kolminkertaisia askelmääriä verrattuna todelliseen liikkumiseen. Jotkut käyttäjät ovat raportoineet jopa tilanteista, joissa kello on kehunut käyttäjän keränneen päivän mittaan 14 000 askelta ja polttaneen yli 6 000 poltettua kaloria - poistumatta oikeasti sohvalta.



Lisäksi vastaavia ongelmia on ilmennyt myös muussa datassa: käyttäjiltä on kadonnut kokonaan ihon lämpötilan ja veren happisaturaation (SpO2) tietoja päivityksen jälkeen. Android Centralin mukaan käyttäjät arvelevat ongelman johtuvan joko ohjelmistopäivityksestä, palvelinpuolen virheistä tai näiden yhdistelmästä, sillä myös osa vanhemmilla ohjelmistoversioilla toimivista kelloista on kohdannut samankaltaisia ongelmia.

Tarkkaa syytä virheellisiin tilastoihin ei ole saatu selville, ja Google ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa virallisesti. Yhtiö ei ole julkaissut tiedotteita tukifoorumeilla tai muissa virallisissa kanavissaan, vaikka käyttäjiltä on tullut runsaasti palautetta ja valituksia aiheesta. Android Central kertoo ottaneensa yhteyttä Googleen saadakseen lisätietoja tilanteesta.


