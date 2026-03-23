Mainokset saapuvat Apple Maps -karttapalveluun

Aiheesta ensimmäisenä uutisoineen Bloombergin mukaan päätös voi vaikuttaa sinänsä pieneltä, mutta se viitoittaa samalla Applen tuleviakin päätöksiä.
Bloombergin Mark Gurmanin mukaan yhtiö on päättänyt puristaa palveluistaan aiempaa enemmän liikevaihtoa irti, kun tähän saakka iso osa Applen palveluista on toiminut ikään kuin Applen oman ekosysteemin tukijalkoina - eli käytännössä tukemassa iPhonejen, iPadien ja Maccien myyntiä.
Mainontaa tullaan myymään Apple Mapsiin samalla tavalla kuin Google myy omaan karttapalveluunsa, eli yritykset voivat ostaa parempaa näkyvyyttä karttapalvelun hakutuloksista: eli kun karttapalvelussa haetaan vaikkapa "kahvilaa", niin kärkeen eivät nouse lähimpänä olevat tai parhaat kahvilat, vaan mainostilaa ostavat kahvilat.
Sinänsä mainosmarkkinoille astuminen ei ole mitenkään uusi aluevaltaus Applelle, vaikka harva ehkä mieltääkään Applea mainosfirmaksi. Joidenkin arvioiden mukaan Apple tekee jo nyt mainostilaa myymällä jotain 7 ja 10 miljardin dollarin väliltä liikevaihtoa vuosittain. Tällä hetkellä Applen tärkein mainosalusta on tietysti sen App Store, jossa sovelluskehittäjät maksavat Applelle paremmasta näkyvyydestä sovelluskaupan hakutuloksissa.
Applen muuttuminen asteittain enemmän ja enemmän mainoksilla tienaavaksi firmaksi voi kuitenkin olla ongelmallinen yhtälö sen lojaaleimpien asiakkaiden kannalta: omenafirma on brändännyt itseään järjestelmällisesti "yksityisyyttä kunnioittavaksi vaihtoehdoksi" enemmän mainosrahotteisille toimijoille, kuten Googlelle. Jos Apple tekee täyskäännöksen ja ryhtyy täydellä höyryllä mainostilaa myyväksi firmaksi, karisee tuo puhtoinen imago varsin nopeasti.
Engadgetin mukaan Apple ei ole itse vielä kommentoinut väitteitä millään tavalla. Mutta alan sisällä Applen suunnitelmista on kuiskuteltu jo pidempäänkin.
