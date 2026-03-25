Applen sovelluskauppa hukkuu tekoälysaastaan - uusien sovellusten hyväksyntä hidastunut merkittävästi

Tietojen mukaan App Storeen lähetettiin lisättäväksi 557 000 uutta sovellusta vuoden 2025 aikana, jossa on nousua edellisvuoteen 24 prosenttia.
Samalla suurimmalla osalla App Storeen lisätyistä sovelluksista ei ole lainkaan käyttäjiä. Eli edes sovelluksen App Storeen lisännyt kehittäjä itse ei käytä kyseistä sovellusta aktiivisesti.
Samalla jakauma sovelluksista syntyvien tulojen välillä on revennyt: eniten käytetty prosentti kaikista sovelluksista tuotti 92,2% kaikesta sovellusten tuottamasta liikevaihdosta. Eli suosituin prosentti sovelluksista takoi liikevaihtoa yhteensä 154 miljardia dollaria (133 miljardia euroa) ja loput 99% sovelluksista jakoivat keskenään jäljelle jääneen 13,1 miljardin dollarin siivun (11,3 miljardia euroa).
Samalla sovellusten hyväksyntäprosessi on hidastunut merkittävästi, sillä osa kehittäjistä kertoo App Storen hyväksyntäprosessissa kestävän nykyisin jopa puolitoista kuukautta - joskus jopa kauemminkin.
