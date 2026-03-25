Petteri Pyyny

Applen sovelluskauppa hukkuu tekoälysaastaan - uusien sovellusten hyväksyntä hidastunut merkittävästi
Applen sovelluskauppa App Store on hukkumassa tekoälyllä tehtyihin eli ns. fiiliskoodattuihin (vibe coding) sovelluksiin.

Tietojen mukaan App Storeen lähetettiin lisättäväksi 557 000 uutta sovellusta vuoden 2025 aikana, jossa on nousua edellisvuoteen 24 prosenttia.

Samalla suurimmalla osalla App Storeen lisätyistä sovelluksista ei ole lainkaan käyttäjiä. Eli edes sovelluksen App Storeen lisännyt kehittäjä itse ei käytä kyseistä sovellusta aktiivisesti.

Samalla jakauma sovelluksista syntyvien tulojen välillä on revennyt: eniten käytetty prosentti kaikista sovelluksista tuotti 92,2% kaikesta sovellusten tuottamasta liikevaihdosta. Eli suosituin prosentti sovelluksista takoi liikevaihtoa yhteensä 154 miljardia dollaria (133 miljardia euroa) ja loput 99% sovelluksista jakoivat keskenään jäljelle jääneen 13,1 miljardin dollarin siivun (11,3 miljardia euroa).



Samalla sovellusten hyväksyntäprosessi on hidastunut merkittävästi, sillä osa kehittäjistä kertoo App Storen hyväksyntäprosessissa kestävän nykyisin jopa puolitoista kuukautta - joskus jopa kauemminkin.


Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G85 – hinta laskenut -43%

Motorola Moto G85
199 € Elisa
349 € Power

Alin hinta viikko sitten: 349 €

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -34%

Motorola Moto G06
99 € Verkkokauppa.com
99 € Gigantti
99 € Telia

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Motorola Edge 60 Pro – hinta laskenut -32%

Motorola Edge 60 Pro
439 € Verkkokauppa.com
439 € Gigantti
439 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 649 €

Google Pixel 10 Pro XL – hinta laskenut -30%

Google Pixel 10 Pro XL
949 € Gigantti
949 € Proshop
959 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 1359 €

