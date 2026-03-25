Traficomin tilastot: Kaupunkien keskustoissa mobiilinetti on 7 kertaa nopeampi kuin maaseudulla

Erot kaupunkien ja maaseudun välillä ovat pysyneet isoina ja nyt kaupunkien asutuskeskusten alueilla mobiililaajakaistayhteydet ovat jo seitsemän kertaa nopeammat kuin ns. harvaan asutulla maaseudulla.
Traficomin tilastot pohjautuvat Traficomin ylläpitämään Bittimittari-palveluun ja sieltä kerättyyn, vakioituun dataan. Niiden mukaan ns. sisemmällä kaupunkialueella mobiilinetin latausnopeuksien mediaani loikkasi vuonna 2025 jo 209 Mbit/s tasolle, aiemmasta 120 Mbit/s tasosta. Vastaavasti harvaan asutulla maaseudullakin yhteysnopeudet paranivat, mutta mediaanilatausnopeus oli kuitenkin varsin vaatimaton, 27 Mbit/s (vuonna 2024: 22 Mbit/s).
Ylipäätään vähintään 100 Mbit/s nimellisnopeuden saavuttavia nettiyhteyksiä (4G tai 5G) ei ole saatavilla harvaan asutulla maaseudulla kuin 67 prosenttiin kotitalouksista, kun sisemmillä kaupunkialueilla kattavuus on sataprosenttinen. Maaseudullakin tilanne on kuitenkin selkeästi parempi ns. maaseudun paikalliskeskuksissa, joissa 100 Mbit/s yhteydet on saatavilla 99 prosenttiin kotitalouksista.
Koko maan tasolla vähintään 100 Mbit/s nopeutta tarjoava mobiililaajakaistayhteys on saatavilla 96 prosenttiin kotitalouksista (4G: 96%, 5G: 93%) eli kattavuus on siinä mielessä hyvä - mutta maantieteellinen kattavuus on huomattavasti heikommalla tolalla. 100 Mbit/s 4G-yhteys kuuluu vain 28 prosentilla Suomen maapinta-alasta ja 5G:n osalta lukema on vaatimaton 19 prosenttia.
Kaiken kaikkiaan Suomessa on Traficomin arvion mukaan noin 88 000 kotitaloutta, joihin ei pysty saamaan nykyisin vähintään 100 Mbit/s nopeutta tarjoavaa mobiilinettiä.
