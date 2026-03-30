Vihdoin! WhatsAppin siirtäminen iPhonesta Androidiin on nyt helppoa

Androidilta Androidille ja iPhonelta iPhonelle siirrettäessä homma on vuosien mittaan muuttunut askel askeleelta helpommaksi, mutta etenkin iPhonelta Androidille siirrettäessä prosessi on vaatinut mustaa magiaa ja useamman harmaan hiuksen kehittymisen.
Mutta maaliskuussa 2026 saapunut päivitys WhatsAppiin teki siirrosta vihdoin huomattavasti helpompaa kuin aiemmin.
Nyt siirto tapahtuu WiFi-yhteyden kautta vanhasta iPhonesta uuteen Android-puhelimeen suhteellisen kivuttomasti.
Näin se tarkalleen ottaen käy:
Ensinnäkin, asenna uusi Android-puhelin suhteellisen valmiiksi ja asenna siihen jo WhatsApp, mutta älä ota WhatsAppia käyttöön vielä. Tärkeää on muistaa myös, että et saa tuhota vanhasta iPhonesta WhatsAppia ennen siirron valmistumista.
Molemmat puhelimet pitää yhdistää samaan WiFi-verkkoon ennen siirron aloittamista.
Tämän jälkeen edetään tässä järjestyksessä:
- Avaa WhatsApp vanhasta iPhonestasi
- Siirry WhatsAppissa kohtaan Keskustelut > Siirrä viestihistoria > Siirrä Androidille
- Kun iPhone kertoo, että viestit ovat valmiita siirrettäväksi, napauta Jatka
- Jos puhelin pyytää sallimaan kameran käytön, salli se
- Pidä iPhonesi näyttö päällä koko siirron ajan
- Avaa Android-puhelimellasi WhatsApp
- Kirjaudu Android-puhelimellasi WhatsAppiin samalla puhelinnumerolla, jolla olit kirjautuneena iPhonellasi
- Nyt esiin aukee hyväksymisdialogi. Vastaa tähän Salli ja ruudulle ilmestyy QR-koodi.
- Skannaa iPhonella kyseinen QR-koodi Androidin näytöltä.
- Esiin aukeaa dialogi, jossa pyydetään liittymään WiFi-verkkoon. Hyväksy liittymispyyntö ja aloita tietojen siirto.
- Kun kaikki tiedot on siirretty, napauta Android-puhelimeltasi kohtaa Seuraava ja siirto on valmis.
- Nyt iPhone ei ole enää rekisteröity WhatsAppiin ja kaikki viestittely tapahtuu jatkossa Android-puhelimessa olevan WhatsAppin kautta.
Siirto saattaa kestää hyvin kauan, sillä siirron yhteydessä siirretään myös kaikki WhatsAppin kautta lähetetyt ja vastaanotetut kuvat ja videot, tekstimuotoisten viestien lisäksi. Odota kärsivällisesti siirron loppuun saakka, älä anna kummankaan puhelimen näytön sammua siirron aikana.
Kommentoi artikkelia