Muistikriisin seuraus: Samsung nostaa kännyköidensä hintoja

Hinnankorotus koskee erityisesti viime vuonna julkaistuja taittuvanäyttöisiä Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 -malleja sekä ohutta S25 Edgeä.
Korealaislähteiden mukaan uudet hinnat astuvat voimaan 1. huhtikuuta 2026 alkaen ja kohdistuvat ensisijaisesti laajemmalla tallennuskapasiteetilla varustettuihin versioihin: 512 gigatavun malleissa hinnannousu on noin 100 000 Korean wonia (noin 60 euroa) ja 1 teratavun malleissa jopa 200 000 wonia (noin 120 euroa).
Tavanomaisesti älypuhelinten hinnat laskevat hiljalleen markkinoille tulon jälkeen kysynnän ylläpitämiseksi. Mutta muistipiirien ja tallennustilan järisyttävä hintojen nousu, joka alkoi viime syksynä, on muuttanut markkinaa varsin peruuttamattomasti.
Alan lähteiden mukaan komponenttikustannusten kasvu on saavuttanut tason, jossa valmistajilla ei yksinkertaisesti ole enää varaa olla siirtämättä osaa noususta suoraan kuluttajahintoihin. Tähän vaikuttavat myös geopoliittiset jännitteet ja logistiset haasteet, jotka ovat lisänneet kuljetus- ja polttoainekuluja.
Toistaiseksi korotukset koskevat vain Etelä-Korean markkinoita, eikä yhtiö ole vahvistanut mahdollisia muutoksia Euroopassa tai muilla alueilla. Koska puolijohde- ja muistimarkkinat ovat kuitenkin globaaleja, vastaavaa kehitystä ei voi sulkea pois muuallakaan. Jos hinnankorotukset laajenevat, kuluttajien ostopäätökset saattavat vaikeutua entisestään, erityisesti taloudellisesti tiukkana aikana.
Muistipiirien hintojen nousun vuoksi muukin elektroniikka on kallistunut viime aikoina: jo vuosia vanhan Playstation 5 -pelikonsolin hinnat nousevat globaalisti huhtikuussa.
