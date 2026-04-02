OnePlussan emoyhtiö Oppo laajenee Suomessa - myyntiin myös Verkkokauppa.comille

Petteri Pyyny

Oppo, joka tunnetaan myös OnePlussan emobrändinä, on pikkuhiljaa kasvattamassa näkyvyyttään Suomessa.

Yhtiön kännyköitä saa nyt myös Verkkokauppa.comilta ja Veikon Koneelta, kun aiemmin kivijalkamyymälöistä Oppon tuotteita on myynyt lähinnä Power. Samalla luonnollisesti brändin näkyvyys kasvaa, kun se tulee vastaan yhä useammin myymälöiden puhelinosastoilla.

Oppon puhelimia on saanut Suomesta pienemmiltä toimijoilta aina silloin tällöin, mutta tietoisen päätöksen Suomeen laajenemisesta Oppo teki syksyllä 2025, jolloin muutama yhtiön puhelinmalli tuli virallisesti myyntiin juurikin Powerin kautta. Yhtiö on kertonut virallisesti haluavansa kasvaa Pohjoismaiden kolmanneksi suurimmaksi kännykkäbrändiksi (Applen ja Samsungin jälkeen).

Samalla yhtiö laajentaa Suomessa myytävien tuotteiden valikoimaa: kännyköiden rinnalle tuodaan asteittain myyntiin myös Oppon kuulokkeita, älykelloja ja tabletteja.


