iPhone vaatii käyttäjän iän todellisen vahvistuksen nyt jo kolmessa maassa

Petteri Pyyny

iPhone vaatii käyttäjän iän todellisen vahvistuksen nyt jo kolmessa maassa
Ikärajan tiukka valvonta on laajenemassa ympäri maailmaa ja se on askel askeleelta siirtymässä osaksi käyttöjärjestelmän tasoista seurantaa. Apple ryhtyi vaatimaan kaikilta iPhonen käyttäjiltä iän todentamista Britanniassa jo alkuvuodesta ja nyt käytäntö on laajentunut kahteen uuteen maahan: Singaporeen ja Etelä-Koreaan.

Ikä pitää todentaa oikeasti, eli pelkkä syntymäajan huijaaminen ei riitä - eikä vanha kunnon aikuisviihdesivustojen "oletko täysi-ikäinen?" -kyselykään ole käytössä.

Koska Britanniassa, jossa ei ole vielä laajasti käytössä koko maan kattavaa digitaalista tapaa todentaa ikänsä, niin asia voidaan ratkaista useammallakin eri tavalla. Jos Apple-käyttäjätili on ollut olemassa jo vähintään 18 vuoden ajan, mitään sen ihmeempiä temppuja ei tarvita, kun uutta iPhonea ottaa käyttöön.

Mutta jos käyttäjätili ei ole tarpeeksi vanha, pitää oma ikänsä todistaa muilla tavoin. Näitä tapoja ovat Briteissä myönnetyn luottokortin syöttäminen puhelimen käyttöönoton yhteydessä (alaikäinen ei voi saada ns. pääkorttina toimivaa luottokorttia Briteissä) tai sitten jotain hiljattain käyttöönotetun PASS-järjestelmän mukaista tapaa todentaa ikänsä. Viimeisenä vaihtoehtona tarjotaan passin tai ajokortin skannaamista ja lähettämistä Applelle vahvistusta varten.



Singaporessa ikä puolestaan varmennetaan skannaamalla jokin hyväksytyistä henkilöllisyystodistuksista tai luottokortin avulla. Etelä-Koreassa tarkistus tapahtuu yksinkertaisemmin, sillä siellä puhelinnumeroihin on kytketty suoraan tieto kyseisen puhelinliittymän käyttäjän iästä, eli operaattorit hoitavat varmennuksen, iPhoneen kytketyn puhelinnumeron kautta.

Mikäli käyttäjä on alle 18-vuotias, kytketyyy iPhonen selaimen sisältösuodatus automaattisesti päälle ja sitä ei voi kytkeä pois päältä. Samoin App Storesta pystyy latamaan ainoastaan alaikäisille sopivia sovelluksia, jolloin mm. deittisovellusten asentaminen on mahdotonta.


