WhatsAppiin melunvaimennus - toimii sekä tavallisissa että videopuheluissa

Petteri Pyyny

WhatsAppiin on tulossa melunvaimennusominaisuus, joka parantaisi sekä tavallisten että videopuheluiden äänenlaatua meluisissa tiloissa ja osaisi poistaa myös tuulen suhinan puheluista.

Melunvaimennus on tällä hetkellä saatavilla vain WhatsAppin Android-version beta-testaajille, mutta se laajentunee testausjakson jälkeen myös tavallisten WhatsApp-käyttäjien saataville, sekä Androidilla että iPhonella. Toiminnon ensimmäisenä huomannut WABetaInfo kertoo, että melunvaimennus löytyy WhatsAppin Android-sovelluksen betaversiosta 2.26.14.1.

Käyttäjät voivat hallita melunvaimennusta puheluvalikossa olevan asetuksen avulla. Ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä, mutta sen voi halutessaan poistaa käytöstä. Teknisesti melunvaimennuksen prosessointi tapahtuu paikallisesti käyttäjän omassa kännykässä, reaaliajassa, ennen äänisignaalin lähettämistä vastaanottajalle. Näin varmistetaan, että päästä päähän -salaus ei vaarannu, eikä ääntä käsitellä palvelimella.



Melunvaimennus toimii vain yksisuuntaisesti: jos otat sen käyttöön omassa puhelimessa, keskustelukumppanisi kuulee sinut entistä paremmin, mutta vastapuolen äänen laatu paranee vain, jos myös toinen osapuoli ottaa toiminnon käyttöön. Eli toiminto eroaa selkeästi vastamelukuulokkeiden toimintatavasta, joissa varsinaisesti kuulokkeisiin tulevaa ääntä itsessään ei käsitellä mitenkään, vaan muuta, ulkopuolista meteliä peittämään luodaan vastaääntä. WhatsAppin melunvaimennuksessa taas uloslähtevästä äänestä pyritään poistamaan tarpeeton melu ennen sen lähtemistä vastaanottajan suuntaan.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.