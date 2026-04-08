OP:n mobiilipankkiin merkittävä muutos: Tämä varoitus saattaa pamahtaa ruudulle kesken käytön

Mobiilipankki tunnistaa, jos käyttäjä on tekemässä maksun sovelluksen kautta - ja käyttäjällä on samalla meneillään puhelu.
Tällöin ruudulle pamahtaa esiin varoitus siitä, että pankin henkilökunta ei koskaan pyydä asiakkaita vahvistamaan mitään tapahtumia puhelun kautta.
kuva: OP
Sovellus ei tutki lainkaan sitä, kenen kanssa tai minkä puhelinnumeron kanssa puhelu on meneillään, vaan varoitus ilmestyy automaattisesti minkä tahansa puhelun aikana.
Eli pankkia ei kiinnosta sinänsä lainkaan se, kenen kanssa asiakas mahtaa puhua puhelimessa - pankki haluaa vain muistuttaa, että sen henkilökunta ei koskaan pyydä asiakastaan vahvistamaan mitään maksua tai tilisiirtoa puhelimessa ohjaten.
Mikäli asiakkaasta kuitenkin tuntuu siltä, että hän on saattanut tulla huijatuksi, kehottaa OP ottamaan yhteyttä välittömästi asiakaspalveluun. Jos asiakaspalvelu ei ole auki, kehottaa pankki ottamaan yhteyttä 24/7 avoinna olevaan sulkupalveluun.
