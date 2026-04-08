YouTuben uusi On-the-Go -tila helpottaa videoiden käyttöä kävellessä – uudet ominaisuudet kokeilussa Premium-tilaajille

Moni kuuntelee YouTubesta podcasteja tai muita ohjelmia kävelylenkin tai työmatkan aikana. Tähän asti videon hallinta on vaatinut tarkkuutta, sillä käyttöliittymän painikkeet ovat olleet pieniä ja ympärillä on ollut häiritseviä elementtejä, kuten kommentit.
Uusi On-the-Go-tila on suunniteltu nimenomaan tuomaan helpotusta tällaisiin tilanteisiin. Sen yksinkertaistettu tila tarjoaa suuret ja helposti osuvat painikkeet toistolle, kelaamiselle ja keskeyttämiselle.
Android-puhelimilla YouTube osaa ehdottaa tilan kytkemistä päälle automaattisesti, jos laitteen liiketunnistimet havaitsevat käyttäjän liikkuneen (esimerkiksi kävellen) vähintään 60 sekunnin ajan.
Lisäksi turhat visuaaliset elementit, kuten kommentit, piilotetaan, jotta käyttäjä voi keskittyä kuunteluun ja helpompaan hallintaan.
Ominaisuuden voi kytkeä päälle myös manuaalisesti videon asetusten kautta. Google ilmoittaa ominaisuuden olevan saatavilla vain Androidille.
Toinen uusi kokeilu on Automaattinen nopeus (Auto Speed). Se on tekoälypohjainen toiminto, joka säätää videon toistonopeutta dynaamisesti sisällön mukaan.
Ominaisuuden tarkoituksena on säästää käyttäjän aikaa: se nopeuttaa videota kohdissa, joissa puhutaan hitaasti tai informaation määrä on matala, mutta pitää nopeuden normaalina tärkeissä tai monimutkaisissa kohdissa. Käyttäjä voi asettaa haluamansa perusnopeuden, ja järjestelmä hoitaa loput. Tällä hetkellä Auto Speed toimii vain englanninkielisissä videoissa Androidilla ja iOS:llä.
Molemmat ominaisuudet ovat YouTuben mukaan kokeellisia ja ne ovat Premium-tilaajien käytettävissä 27. huhtikuuta 2026 saakka. Tämän jälkeen Google päättää käyttäjäpalautteen perusteella, jäävätkö ominaisuudet osaksi sovellusta vai poistetaanko ne.
Premium-käyttäjät voivat ottaa toiminnot käyttöön YouTuben asetusten kautta kohdasta "Premium-edut".
