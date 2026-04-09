Suunnon urheilukelloille saapui iso ohjelmistopäivitys

Päivitys tuo kelloihin lukuisia uudistuksia, joista kenties juoksijoille mielenkiintoisin on palautumissykkeen (HRR, heart rate recovery) laskenta.
Samalla mm. intervallien ajoittaminen onnistuu nyt kellon kierrospainikkeen avulla ja automaattiset täysien kilometrien tiedot eivät enää häiritse kellon näkymää kesken intervallisuoritusten.
Muista uudistuksista mainittakoon, että päivityksen myötä Suunnon kellot pystyvät lähettämään syketietoa myös muille Bluetoothia käyttäville laitteille. Lisäksi kellojen karttatoiminnot ovat nyt merkittävästi aiempaa paremmalla tolalla, sillä kartoissa näkyvät korkeuseroviivat ja paikkojen nimet.
Kartan kanssa navigoidessa kartta osaa myös kertoa reitiltä eksymisen jälkeen miten pääsee helpoimmin ja nopeimmin takaisin suunnitellulle reitille.
Päivitys, jonka versionumero on 2.53.42, koskee Suunto Vertical 2, Suunto Race 2, Suunto Race ja Suunto Race S -malleja. Kaikki uudistuneet karttatoiminnot eivät saavu alkuperäiselle Suunto Racelle (todennäköisesti kellon sisäinen muistin määrä on rajoittavana tekijänä).
Samalla Suunto julkaisi myös nipun uusia kellolle asennattavia S+ -sovelluksia, joista mainittakoon erikseen Manual Interval+ -sovellus.
Meillä on toimituksessa parhaillaan arvosteltavana Suunto Vertical 2, jonka arvostelun pyrimme julkaisemaan arvostelusivuillamme viimeistään toukokuun alussa.
