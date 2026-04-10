Fitbitin Gemini-tekoälyvalmentaja saapui Suomeen – osaa nyt selittää terveystietosi suomeksi

Nyt Google on laajentanut tekoälyvalmentajan saatavuutta 37 maahan, joiden joukkoon myös Suomi kuuluu. Samalla palvelu on oppinut tukun uusia kieliä, mukaan lukien suomen.
Public Preview -testivaiheessa oleva toiminto tulee näkyviin Android- ja iOS:n Fitbit-sovellukseen seuraavien viikkojen aikana. Se tulee saataville sekä ilmais- että Premium-käyttäjille.
Fitbit Personal Health Coach on Gemini-tekoälyllä varustettu kuntovalmentaja, uniohjaaja ja hyvinvointineuvonantaja. Se on suunniteltu auttamaan käyttäjiä ymmärtämään terveysdataansa paremmin keskustelun muodossa.
Se luo treeniohjelmia käyttäjän tavoitteiden, käytettävissä olevien välineiden ja vireystilan perusteella, tulkitsee terveystiedon dataa ja osaa selittää muutoksia pitkältä aikaväliltä sekä selittää miksi on väsynyt tai miten unen laatua voi parantaa.
Uusimman päivityksen myötä valmentaja osaa nyt hyödyntää analyyseissaan myös maksimaalista hapenottokykyä (aiemmin Cardio Fitness Score).
Koska toiminto on edelleen testivaiheessa, siitä puuttuu ominaisuuksia.
Käytännössä Fitbit-sovelluksesta tulee aiempaa "keskusteleva". Sen sijaan, että käyttäjä tuijottaisi vain käyriä, hän voi kysyä tekoälyltä suomeksi esimerkiksi: "Miksi nukuin huonosti?" tai "Luo minulle 30 minuutin treeni hotellihuoneeseen, kun käytössä on vain vastuskuminauhat."
Personal Health Coach hyödyntää Google Pixel Watch -älykellojen ja Fitbit -rannekkeiden keräämää dataa. Sovellus hyödyntää myös Health Connect -rajapintaa, eli se osaa keskustella myös muiden terveyssovellusten keräämästä datasta.
