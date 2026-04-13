Toukokuussa Suomeen: Honor 600 Lite iskee keskihintaluokan ytimeen isolla akulla ja tarkalla näytöllä

Janne Yli-Korhonen

Honor on tänään tiedottanut tuovansa Suomessa myyntiin toukokuussa Honor 600 Liten, joka on seuraaja Honor 400 Litelle.



Honorin mukaan 600 Lite asettaa "keskihintaluokalle aivan uudenlaisen standardin". Tosin tiedotteessa ei vielä hintaa paljastettu. Keskihintaluokasta puhuttaessa hinta voi olla jossain 300 - 500 euron välimaastossa. Edeltäjä tuli myyntiin 299 euron hinnalla.

600 Litessä akunkesto on yksi laitteen vahvuuksista. Suuri 6 520 mAh:n akku tarjoaa käyttöaikaa jopa 2,5 päiväksi, Honor kertoo. Kapasiteetti on edeltäjään verratessa kasvanut, kuten myös latausnopeus, joka on nyt 45 wattia.

Myös näyttö on parantunut. Puhelimen 6,6 tuuman litteä OLED-näyttö tarjoaa tarkan 1,5K-resoluution (1 200 × 2 600) ja jopa 2 000 nitin kirkkauden. Silmien mukavuutta lisää 3 840 hertsin PWM-himmennys. Suorituskyvystä vastaa tehokas MediaTek 7 100 Elite -järjestelmäpiiri.

RAMia on 8 gigatavua, mutta tallennustila on edeltäjästä laskenut 256 gigatavusta 128 gigatavuun.

Todennäköisesti kasvaneen akun myötä paino on hieman noussut 180 grammaan ja paksuus 7,34 millimetriin. Takana on 108 megapikselin pääkamera ja 5 megapikselin ultralaajakulma sekä edessä 16 megapikselin etukamera, jossa on myös LED-salama selfieitä varten. Kyljen kamerapainike on nyt Camera Button 2.0. Kamerapainike mahdollistaa kameran välittömän käynnistyksen ja kuvan ottamisen.



Laitteen ohjelmistoon on lisätty tekoälytoimintoja, kuten odottaa saattaa. Näihin kuuluvat muun muassa AI-pyyhekumitoiminto ei-toivottujen kohteiden poistamiseen kuvista, AI-luonti tekstintuotantoa ja -jäsentämistä helpottamaan, "Hae ympyröimällä" suoraan käyttöliittymästä -pikahaku sekä AI-tekstitys -toiminto.

Laite on myös IP66-suojattu pölyä ja vettä vastaan sekä läpäissyt SGS:n 1,8 metrin pudotustestin.


