Microsoft lakkauttaa Outlook Lite -sähköpostisovelluksen

Kyseisen päivämäärän jälkeen asennettukaan sovellus ei enää hae uusia viestejä eikä sen keskeisiä toimintoja voi käyttää. Käyttäjien on siirryttävä Androidilla täysimittaiseen Outlook-sovellukseen tai vaihtoehtoisiin sähköpostiohjelmiin, kuten avoimen lähdekoodin Thunderbirdiin.
Microsoft, kuten monet muutkin yhtiöt, kehittivät 2010-luvulla kevyempiä versioita sovelluksistaan ("lite"), jotka oli suunnattu ensisijaisesti edullisia ja heikkotehoisia kännyköitä käyttäville kuluttajilla. Mutta vuosien mittaan edullistenkin kännyköiden tehot ovat kasvaneet sen verran, että kysyntä riisutuille, kevennetyille versioille sovelluksista on kuihtunut vuosi vuodelta. Toki, Outlook Lite ehti kerätä yli 10 miljoonaa latausta Google Play -kaupassa, joten sille oli selkeästi aikanaan kysyntää.
Microsoftin virallisen tiedotteen mukaan Outlook Liten alasajo etenee kahdessa vaiheessa: uusia käyttäjiä Outlook Litelle ei ole otettu vastaan enää lokakuun 2025 jälkeen - ja nyt siis nykyistenkin käyttäjien osalta sovellus lakkautetaan toukokuussa. Käyttäjien sähköpostitileihin tai niiden sisältöön muutos ei vaikuta, vaan tilien tiedot säilyvät normaalisti palvelimilla.
Siirtymää helpottaakseen Microsoft aikoo lisätä Outlook Liteen päivityspainikkeen, joka ohjaa käyttäjän suoraan Google Play -kauppaan lataamaan täyden Outlook-sovelluksen Androidille. Varsinainen Outlook tarjoaa enemmän ominaisuuksia, kuten laajemmat hallinta- ja yritystoiminnot, mutta se vaatii myös enemmän suorituskykyä ja muistia puhelimelta. Microsoft korostaa, että muutos ei vaikuta Outlook-sähköpostipalvelun toimintaan laajemmin, vaan koskee ainoastaan Lite-sovellusta.
Kommentoi artikkelia