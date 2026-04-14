Vinkki: Näin viranomaisten kirjeet eivät mene ohi silmien - tai päädy roskapostiin

Muutos ei koske sellaisia kansalaisia, jotka eivät koskaan käytä viranomaisten sähköisiä palveluita - heille viranomaisten posti tulee jatkossakin paperisena.
Muiden osalta viestit tulevat jatkossa Suomi.fi -viesteihin.
Ongelmana on tietysti se, että viestit saattavat toisinaan mennä ohi silmien. Sähköpostiin saapuvat ilmoitukset siitä, että Suomi.fi -palveluun on tullut uutta postia, auttavat toki, mutta nekin saattavat päätyä roskapostin sekaan - tai ne tulee poistettua vahingossa.
Helpoin tapa varmistua siitä, että uusista viesteistä pysyy kartalla, on mielestämme hyvin yksinkertainen: asenna puhelimeesi virallinen Suomi.fi -kännykkäsovellus ja salli sovelluksen lähettää ilmoituksia puhelimeesi.
Näin puhelin piippaa aivan samalla tavalla kuin vaikkapa uuden WhatsApp-viestin saapuessa ja viranomaisilta saapuvat viestit eivät mene ohi silmien.
ruutukaappaus Suomi.fi -sovelluksen asetuksista Androidilla
Lisäksi Suomi.fi -sovelluksen kautta viestit on näppärämpi lukea, koska palveluun ei tarvitse kirjautua joka kerta uudestaan pankkitunnuksilla, vaan sinne pääsee sormenjäljellä tai itse valitulla 6-numeroisella PIN-koodilla. Kaikki aiemminkin saapuneet Suomi.fi -viestit löytyvät sovelluksesta.
