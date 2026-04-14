Vinkki: Näin viranomaisten kirjeet eivät mene ohi silmien - tai päädy roskapostiin

Petteri Pyyny

Vinkki: Näin viranomaisten kirjeet eivät mene ohi silmien - tai päädy roskapostiin
Suomessa siirryttiin viranomaisten viestinnässä kansalaisille päin uuteen aikaan huhtikuussa 2026, kun digitaalisista viranomaisviesteistä tuli oletusarvoinen viestintätapa.

Muutos ei koske sellaisia kansalaisia, jotka eivät koskaan käytä viranomaisten sähköisiä palveluita - heille viranomaisten posti tulee jatkossakin paperisena.

Muiden osalta viestit tulevat jatkossa Suomi.fi -viesteihin.

Ongelmana on tietysti se, että viestit saattavat toisinaan mennä ohi silmien. Sähköpostiin saapuvat ilmoitukset siitä, että Suomi.fi -palveluun on tullut uutta postia, auttavat toki, mutta nekin saattavat päätyä roskapostin sekaan - tai ne tulee poistettua vahingossa.

Helpoin tapa varmistua siitä, että uusista viesteistä pysyy kartalla, on mielestämme hyvin yksinkertainen: asenna puhelimeesi virallinen Suomi.fi -kännykkäsovellus ja salli sovelluksen lähettää ilmoituksia puhelimeesi.



Näin puhelin piippaa aivan samalla tavalla kuin vaikkapa uuden WhatsApp-viestin saapuessa ja viranomaisilta saapuvat viestit eivät mene ohi silmien.

Suomi.fi -sovelluksen asetukset
ruutukaappaus Suomi.fi -sovelluksen asetuksista Androidilla


Lisäksi Suomi.fi -sovelluksen kautta viestit on näppärämpi lukea, koska palveluun ei tarvitse kirjautua joka kerta uudestaan pankkitunnuksilla, vaan sinne pääsee sormenjäljellä tai itse valitulla 6-numeroisella PIN-koodilla. Kaikki aiemminkin saapuneet Suomi.fi -viestit löytyvät sovelluksesta.

Virallinen Suomi.fi -sovellus löytyy sovelluskaupoista:


