OnniBussin sovellus päivitettiin: Omaa bussia voi nyt seurata reaaliajassa kartalta

Vaikka reaaliaikainen seuranta on käytettävissä myös selaimella, päivityksen suurin hyöty kohdistuu mobiilisovelluksen käyttäjiin.
Siinä missä verkkosivun karttanäkymä näyttää kaikki liikenteessä olevat OnniBussit kerralla, mobiilisovellus on optimoitu palvelemaan matkustajaa henkilökohtaisesti: sovellus näyttää suoraan sen nimenomaisen vuoron etenemisen, johon käyttäjä on ostanut lipun.
Tämä helpottaa erityisesti väliasemilla bussia odottavia, sillä matkustaja näkee tarkan sijainnin ja arvion saapumisajasta suoraan puhelimen näytöltä.
OnniBussin uusi palvelu muistuttaa monella tapaa VR:n Junat kartalla -palvelua.
Siinä missä junamatkustajat ovat tottuneet tarkistamaan veturin sijainnin radalla, kaukobussiliikenteessä vastaava reaaliaikaisuus on ollut harvinaisempaa. OnniBussin toteutus tuo saman digitaalisen varmuuden nyt maanteille. Myös OnniBussin ratkaisussa hyödynnetään kaluston GPS-tietoa, joka visualisoidaan käyttäjälle helposti ymmärrettävään muotoon.
Päivitys on jatkoa OnniBussin strategialle keskittyä digitaaliseen asiakaskokemukseen. Yhtiön mukaan sen mobiilisovelluksella on jo yli 60 000 aktiivista kuukausikäyttäjää, ja määrän odotetaan kasvavan kesäsesongin lähestyessä.
OnniBussin mukaan uusi ominaisuus julkaistaan mobiilisovellukseen vaiheittain. Tämä tarkoittaa, että se ei välttämättä näy kaikilla käyttäjillä välittömästi, vaikka sovellus olisi päivitetty uusimpaan versioon App Storessa tai Google Play -kaupassa. Verkkoselaimella seuranta on jo kaikkien käytettävissä.
Samaan aikaan yhtiö investoi myös fyysiseen kalustoon: vuoden 2026 loppuun mennessä teillä liikkuu 25 uutta kotimaista kaksikerrosbussia, ja vuonna 2027 kaukoliikenteeseen tuodaan uusia yksikerrosbusseja, joihin on tulossa myös erillinen Premium-matkustusluokka.
