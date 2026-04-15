Opas: Pistä Garmin varoittamaan PK-lenkillä, jos syke nousee liian korkeaksi

Lenkkien ideana on juosta tarpeeksi hitaasti, jotta sykkeet pysyvät matalalla tasolla. Usein tällaiseksi matalaksi tasoksi on määritelty 50-70% juoksijan maksimisykkeestä.
Eli lenkkeilijällä, jolla syke pystyy nousemaan 200 bpm tasolle, peruskuntolenkin sykkeiden pitäisi tällä logiikalla pysyä 100 ja 140 bpm:n välillä. Tarkalleen tuon ylärajan saa selville mittauttamalla oma aerobinen kynnys
Etenkin aloittelevilla juoksijoilla näiden sykerajojen sisällä pysyminen voi olla hyvinkin vaikeaa, sillä usein se tarkoittaa kävelyä tai korkeintaan todella kevyttä hölkkää.
Tässä avuksi tuleekin teknologia. Garminin urheilukelloissa juoksulenkin asetuksia on onneksi helppo säätää niin, että kello värisee tai piippaa aina, kun sykkeet nousevat yli (tai laskevat alle) asetetun rajan.
Voit asettaa Garminin kellon hillitsemään tahtia hyvin helposti, säätämällä kellon asetuksia ennen pk-lenkille lähtöä näin:
- Napauta kellon oikean yläkulman painiketta, josta siirrytään suorituksiin
- Valitse listalta juoksu
- Valitse nyt esiin aukeavasta näkymästä kohta Juoksu asetukset
- Valitse seuraavaksi kohta Hälytykset
- Valitse Lisää uusi
- Valitse Syke
- Ja nyt, valitse Alue 3
Jos haluat, että kello ei piippaile lenkin alussa, sykkeiden ollessa vielä "liian" matalalla, tarkista, löytyykö kellostasi em. valikkorakenteesta myös kohta "Matala syke". Jos sellainen löytyy, valitse siihen Alue 2.
Näillä asetuksilla kellosi värisee aina, kun sykkeet nousevat liian ylös tai jos ne laskevat liian alas. Ajan kanssa toki oikean rytmin oppii itsekin löytämään, mutta juoksuharrastuksen alkuaikoina tästä voi olla paljonkin iloa.
Sama kikka toimii tietysti myös pyöräilyyn: tee täsmälleen samat säädöt, mutta valitse alussa lajiksi pyöräily.
