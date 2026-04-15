Kellopuhelinten suosio räjähti: Syrjäyttämässä älypuhelimen ekaluokkalaisten ensilaitteena

Sekä Elisa että Telia julkaisivat tällä viikolla tilastoja, jotka piirtävät selvän kuvan markkinan murroksesta: perinteinen älypuhelin ei ole enää itsestäänselvä valinta lapsen ensimmäiseksi laitteeksi. Muutoksen taustalla ovat tammikuussa 2026 julkaistut kansalliset digisuositukset sekä vanhempien nopeasti kasvanut huoli sosiaalisen median sisällöistä.
Operaattorien luvut osoittavat, että kyseessä ei ole vain pieni trendi, vaan massiivinen siirtymä laitekategoriasta toiseen.
Elisa kertoo kellopuhelinliittymien määrän peräti kuusinkertaistuneen vuodesta 2022.
Telialla puolestaan kellopuhelinten myynti kasvoi viimeisen vuoden aikana huimat 130 prosenttia.
Elisan mukaan tänä vuonna koulunsa aloittaville ekaluokkalaisille hankitaan jo todennäköisemmin kellopuhelin kuin älypuhelin. Telian kyselytutkimus komppaa tätä: jopa kaksi kolmasosaa vanhemmista pitää nykyisin kellopuhelinta parhaana ensilaitteena.
Suurin ajuri kellopuhelinten suosiolle on turvallisuus tai tarkemmin sanottuna halu rajata lapsen pääsyä internetin hallitsemattomiin sisältöihin. Elisan tutkimuksen mukaan 83 % vanhemmista on huolissaan lasten kohtaamista sisällöistä, mikä on 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2023.
Erityisen mielenkiintoiseksi tilanteen tekee uudet uhat. Sosiaalisen median jättien (TikTok, Snapchat, YouTube) lisäksi vanhemmat pelkäävät nyt ensimmäistä kertaa tekoälysovelluksia. Lähes kolmannes vanhemmista nimesi tekoälyn käyttöön liittyvät riskit huolenaiheekseen.
Tammikuussa 2026 annetut kansalliset digisuositukset, jotka ohjeistavat välttämään älypuhelinta alle 13-vuotiailla, ovat selvästi purreet. Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg huomauttaa, että moni vanhempi hakee kellopuhelimella lapselleen samanlaista vapaata liikkumista kuin omassa lapsuudessa oli eli aikaa ilman jatkuvaa ruudun tuijottamista.
Myös tyytyväisyys laitteisiin on poikkeuksellisen korkea. Elisan mukaan 90 % kellopuhelimen hankkineista vanhemmista valitsisi saman laitteen myös seuraavalle lapselleen.
Puhelinten näkökulmasta kehitys on mielenkiintoinen. Laitevalmistajat, jotka panostavat laadukkaisiin, kestäviin ja hyvällä akunkestolla varustettuihin kellopuhelimiin, ovat nyt vahvoilla.
Suosittuja vaihtoehtoja tällä hetkellä ovat 169 euron ZTE Watch K2 Pro ja 199 euron Xplora X6 Play.
