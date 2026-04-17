Android 17 alkaa valmistumaan - neljäs betaversio julkaistiin

Neljännen betaversion julkaisu merkitsee käyttöjärjestelmän kehityksen siirtymistä viimeistelyvaiheeseen: alustan rajapinnat on nyt lukittu, suurimmat uudet ominaisuudet ovat jo mukana, ja jäljellä on enää virheiden korjaamista ennen vakaata versiota, jonka odotetaan saapuvan kesällä Pixel-puhelimille ja myöhemmin muille valmistajille.
Android 17 Beta 4 on saatavilla kaikille tuetuille Pixel-laitteille, alkaen Pixel 6 -sarjasta ja ulottuen uusimpiin malleihin. Tuettuja ovat myös kaikki taittuvanäyttöiset Pixel-puhelimet sekä Pixel Tablet.
Toisin kuin varhaisemmissa betoissa, Android 17 Beta 4 ei enää tuo näkyviä suuria uudistuksia käyttöliittymään tai ominaisuuksiin. Merkittävimmät muutokset käyttäjälle tulivat jo aiemmin: uusittu viestijärjestelmä, tuki suurille näytöille, parannukset yksityisyysilmaisimiin ja useat turvallisuuspäivitykset. Ja nyt, kun kaikki toiminnallisuudet on jo lyöty lukkoon, neljäs beta mahdollistaa sovelluskehittäjille sen, että omia sovelluksia voi jo alkaa testaamaan hyvin pitkälti lopullista Android 17:aa vastaavassa ympäristössä.
Android 17:n neljäs beta keskittyy ennen kaikkea suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseen. Yksi keskeisistä uudistuksista on sovellusten muistirajoitusten käyttöönotto, joka perustuu laitteen kokonais-RAM-muistiin. Tavoitteena on estää yksittäisiä sovelluksia varaamasta kohtuuttomasti muistia, mikä voi aiheuttaa hidastumista, käyttöliittymän nykimistä, lisääntynyttä virrankulutusta ja jopa koko järjestelmän kaatumisia.
Toinen merkittävä muutos liittyy suurinäyttöisten laitteiden ja taittuvien puhelimien tukeen. Android 17:lle kohdennetut sovellukset eivät voi enää kieltäytyä noudattamasta näytön suunnan, koon muuttamisen ja kuvasuhteen rajoituksia suurilla näytöillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sovellusten on sopeuduttava paremmin tableteille ja taittuville puhelimille, eikä niitä voi enää lukita pysyvästi yhteen suuntaan tai puhelinmittaiseen ikkunaan. Muutos on osa laajempaa linjaa, jossa Google pyrkii pakottamaan Android-ekosysteemiä parempaan suurten näyttöjen tukeen. Sinänsä syystäkin, sillä Androidille tehtyjen sovellusten tuki tableteille on ollut vuosien ajan hyvin heikolla tolalla.
Varsin pitkästä muutoshistoriasta näkyy, että Beta 4 on ennen kaikkea vakauteen keskittyvä julkaisu.
Tavallisille käyttäjille kysymys on, kannattaako Android 17:n beta asentaa omaan puhelimeen jo nyt vai pitäisikö odottaa lopullista, vakaata Android 17 -käyttöjärjestelmän julkaisua. Betasta tulee todennäköisesti löytymään edelleen pieniä bugeja ja puutteita, joten jokaisen pitää punnita riskit itse. Betan voi ladata yhteensopivalle Pixel-kännykälle liittymällä Androidin beta-ohjelmaan.
