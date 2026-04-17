Telia ryhtyy estämään asiakkaidensa pääsyä valikoiduille verkkosivustoille

Telia ryhtyy estämään asiakkaidensa pääsyä huijaussivustoille

Älä missaa uutisia – seuraa meitä: Facebookissa, Threadsissa tai Mastodonissa.

Teleoperaattori Telia lanseeraa Suomessa uuden, tietoturvaan keskittyvän liittymävalikoiman.



Erikoista uusissa liittymissä on se, että ne estävät liittymän käyttäjiä pääsemästä kokonaan tietyille sivustoille.



Telia Rehti -liittymiin kytketty Huijaussivuvahti yksinkertaisesti ei suostu yhdistämään lainkaan sivustoille, jotka Telia on luokitellut huijaussivustoiksi.



Eli vaikka liittymän käyttäjä unohtaisi terveen järjen ja klikkaisi sähköpostina, WhatsApp-viestinä tai tekstiviestinä saapunutta huijausviestissä olevaa linkkiä, estää Telian Huijaussivuvahti sivulle pääsyn siitä huolimatta.



Vastaavia ratkaisuja on toki käytössä useimmissa virustorjunta- ja tietoturvasovelluksissa, mutta Telian tapauksessa liikenne estetään täysin jo verkkotasolla, eli estoa ei Rehti-liittymää käytettäessä pysty mitenkään edes kiertämään.



Telialla on vastaavia liittymiä myynnissä ennestään jo Norjassa, jossa yhtiö kertoo estävänsä jopa 6,5 miljoonaa siirtymää huijaussivustoille kuukausittain.

Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje! Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.