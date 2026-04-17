Telia ryhtyy estämään asiakkaidensa pääsyä valikoiduille verkkosivustoille

Erikoista uusissa liittymissä on se, että ne estävät liittymän käyttäjiä pääsemästä kokonaan tietyille sivustoille.
Telia Rehti -liittymiin kytketty Huijaussivuvahti yksinkertaisesti ei suostu yhdistämään lainkaan sivustoille, jotka Telia on luokitellut huijaussivustoiksi.
Eli vaikka liittymän käyttäjä unohtaisi terveen järjen ja klikkaisi sähköpostina, WhatsApp-viestinä tai tekstiviestinä saapunutta huijausviestissä olevaa linkkiä, estää Telian Huijaussivuvahti sivulle pääsyn siitä huolimatta.
Vastaavia ratkaisuja on toki käytössä useimmissa virustorjunta- ja tietoturvasovelluksissa, mutta Telian tapauksessa liikenne estetään täysin jo verkkotasolla, eli estoa ei Rehti-liittymää käytettäessä pysty mitenkään edes kiertämään.
Telialla on vastaavia liittymiä myynnissä ennestään jo Norjassa, jossa yhtiö kertoo estävänsä jopa 6,5 miljoonaa siirtymää huijaussivustoille kuukausittain.
