Apple on valinnut uuden toimitusjohtajan, Tim Cook siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi

Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi astuu John Ternus, joka on tällä hetkellä Applen laiteyksikön johtaja (senior vice president of Hardware Engineering). Valinta tapahtui yksimielisesti Applen hallituksen toimesta.
Ternus aloittaa tehtävässään 1.9.2026, jolloin Cook siirtyy samalla yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtäviin.
Tim Cook kertoi Applen tiedotteessa valinnasta näin:
John Ternuksella on insinöörin mieli, keksijän sielu ja sydän, jota ohjaa rehellisuus ja kunnia. Hän on visionääri, jonka panostukset Applelle viimeisen yli 25 vuoden aikana ovat olleet monilukuiset ja hän on ehdottomasti oikea henkilö johtamaan Applea kohti tulevaa.
Ternus aloitti uransa Applen suunnittelutiimissä vuonna 2001 ja nousi nykyiseen rooliinsa vuonna 2021.
