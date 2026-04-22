Puhelinnumero ilman nimeä on nykyään varma tapa tulla estetyksi – Android-käyttäjät ahkerimpia siivoamaan soittajia

Fonectan helmikuussa teettämän tutkimuksen mukaan vain joka neljäs suomalainen jättää tuntemattomat numerot estämättä, mikä viestii vahvasta epäluulosta tunnistamattomia soittajia kohtaan.
Erityisen jyrkästi tuntemattomiin numeroihin suhtautuu seitsemän prosenttia vastaajista, jotka estävät tällaiset soittajat aina. Lisäksi lähes puolet vastaajista kertoo estävänsä numeroita tilannekohtaisesti, esimerkiksi puhelun tullessa ulkomailta.
Estämisaktiivisuudessa on nähtävissä selkeä sukupolvien välinen kuilu, sillä vanhemmat ikäryhmät suojelevat rauhaansa nuoria tarkemmin.
Yli 65-vuotiaista jopa 15 prosenttia estää tuntemattoman numeron aina, kun taas 18–24-vuotiaista näin toimii vain yksi prosentti.
Nuorista peräti 34 prosenttia kertoo, ettei estä tuntemattomia numeroita koskaan, vaikka useat peräkkäiset soitot samasta numerosta saavat heidätkin turvautumaan estotoimintoon. Myös sukupuolten välillä on pieni ero, sillä naiset ovat miehiä valmiimpia estämään tuntemattoman soittajan.
Teknologian näkökulmasta Android-käyttäjät nousevat tilastoissa esiin erityisen aktiivisina siivoajina. Tämä selittyy pitkälti käyttöjärjestelmän tarjoamilla mahdollisuuksilla hyödyntää automaattisia estolistoja.
Fonecta Caller -sovelluksen tilastot paljastavat, että vuoden aikana sovelluksen kautta on tehty lähes 700 000 estoa. Tästä määrästä yli 400 000 on Android-käyttäjien hyödyntämiä automaattisia estoja, jotka suodattavat esimerkiksi tunnettuja häiriköitä tai ulkomaisia numeroita jo ennen kuin puhelin ehtii hälyttää.
Loput 300 000 estoa ovat manuaalisia toimia, joita käyttäjät tekevät puhelun aikana tai sen päätyttyä.
Kun puhelinnumero päätyy kerran estolistalle, se jää sinne hyvin todennäköisesti pysyvästi. Tilastojen mukaan esto poistettiin vuoden aikana vain noin 2 500 kertaa, mikä on häviävän pieni osa kokonaismäärästä.
Tämä asettaa suuria haasteita erityisesti yrityksille ja palveluntarjoajille, jotka soittavat asiakkailleen numeroista, joihin ei ole liitetty nimitietoja.
Fonecta Callerin Business Lead Toni Wistbacka huomauttaakin, että yritykset hukkaavat resursseja, kun ne eivät huolehdi siitä, että soittajan nimi on vastaanottajan nähtävillä.
Jos soittajaa ei tunnisteta, puhelu tulkitaan nykyisessä tietoturvailmastossa helposti huijausyritykseksi, ja tie nousee pystyyn jo ennen ensimmäistäkään keskustelua.
