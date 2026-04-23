Tuore OnePlus Watch 4 on nyt saatavilla Suomessa, vaikka OnePlus tekee lähtöä Euroopasta

Janne Yli-Korhonen

OnePlus julkaisi hiljattain uuden lippulaivaälykellonsa, OnePlus Watch 4:n, globaaleille markkinoille, ja kello on ilmestynyt yllättäen myös suomalaisten jälleenmyyjien listoille.

Tilanne on hieman erikoinen juuri nyt, sillä samaan aikaan alalla liikkuu vahvoja raportteja yhtiön täydellisestä vetäytymisestä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Yhtiö on ajanut toimintojaan alas viime aikoina, mikä on näkynyt muun muassa avainhenkilöstön poistumisena. Tästä huolimatta uutuuskello on nyt löytänyt tiensä Suomeen, vaikka virallista paikallista lanseerausta ei ole järjestetty.



Uusi OnePlus Watch 4 on tekninen harppaus edeltäjistään, ja sen runko on valmistettu kestävästä titaaniseoksesta. Kellon kestävyys on erinomaisella tasolla, sillä se täyttää MIL-STD-810H -standardin ja tarjoaa IP69-luokituksen.

Teknisesti laite perustuu Snapdragon W5 -järjestelmäpiiriin ja BES2800-apupiiriin, joiden yhteistyöllä Wear OS -pohjaiselle kellolle luvataan pitkä, jopa viiden päivän akkukesto älytilassa. Virransäästötilassa kello voi kestää jopa 16 päivää.

Kuluttajalle tilanne on mielenkiintoinen mutta samalla riskialtis. Vaikka kello tarjoaa markkinoiden kärkeä edustavia ominaisuuksia, kuten 3 000 nitin kirkkauteen yltävän LTPO OLED -näytön ja safiirilasin, OnePlussan epävarma tulevaisuus Euroopassa asettaa kysymysmerkkejä pitkäaikaisen tuen ja huoltopalveluiden ylle.

Suomessa kelloa on listattu Hintaoppaassa 349 euron hintaan, ja on saatavilla tällä hetkellä Proshopin ja Keskisen Kellon kautta.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


