Pankki varoittaa: Älä ikinä käytä verkkopankkia päivittämättömän kännykän kanssa

Tiedote on vahvasti linjassa artikkelimme kanssa, jossa kävimme läpi sitä, mitä tapahtuu, jos puhelimen käyttöjärjestelmän jättää päivittämättä.
Danske Bankin mukaan päivittämätön puhelin on tietoturvariski. Esimerkiksi pelkästään viime vuonna julkaistusta Android 16 -käyttöjärjestelmästä on löydetty jo useita tietoturva-aukkoja ja haavoittuvuuksia.
Laitevalmistajat sekä käyttöjärjestelmiä kehittävät tahot (Google ja Apple) julkaisevat jatkuvasti tietoturvapäivityksiä laitteille, jotka paikkaavat nimenomaan näitä löydettyjä tietoturva-aukkoja.
Rikolliset myös hyödyntävät näitä löydettyjä tietoturva-aukkoja pankkihuijauksissa. Mitä vanhempi käyttöjärjestelmän versio on käytössä, sitä todennäköisimmin siitä löytyy aukkoja, joita rikolliset voivat hyvinkin helposti hyödyntää.
Danske painottaa sitä, että uuttakin puhelinta valittaessa kannattaa ottaa selvää etukäteen, miten pitkäksi ajaksi sille luvataan käyttöjärjestelmätason päivityksiä. Helpoin tapa asian selvittämiseksi Android-puhelinten osalta on vierailla Android Update Tracker -sivustolla, josta voi tarkistaa tiedon siitä, montako päivitystä sille on vielä luvassa.
Pienen oppaamme avulla voit myös helposti tarkistaa nykyisen Android-puhelimesi käyttöjärjestelmän version. Samalla kannattaa katsoa myös (samasta paikasta löytyvä tieto) tuoreimman tietoturvapäivityksen päivämäärä. Tuorein Android-versio on tällä hetkellä (04/2026) Android 16.
iPhonejen osalta suositus on, että ostettaisiin korkeintaan pari, kolme vuotta vanhoja iPhoneja, koska Apple laitteilleen vähintään viiden vuoden ajan päivityksiä puhelimen julkaisuhetkestä alkaen (huom! ei siis ostohetkestä alkaen). Puhelimen julkaisuvuoden saat helposti selville puhelinten tietokannastamme.
Pankki suosittelee myös asentamaan kaikki sovellukset vain virallisen sovelluskakupan kautta ja tietysti olemaan luottamatta tuntemattomilta lähettäjiltä saapuviin viesteihin tai linkkeihin.
