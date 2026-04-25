Muistikriisin seuraus: Samsungin kännykkäbisnes kääntyy tappiolliseksi, ensimmäistä kertaa ikinä

Medialähteet, kuten SammyGuru kertovat, että korealaisen Samsungin kännykkäyksikkö olisi kääntymässä tappiolliseksi vuoden 2026 osalta.
Mikäli ennusteet osuvat oikeaan, tulisi vuodesta 2026 ensimmäinen kerta koko yrityksen historiassa, että sen kännykkäliiketoiminta olisi vuositasolla tappiollista.
Korealaisten tietojen mukaan (koreaksi) ongelmana on se, että esimerkiksi muistipiirien hinnat jatkavat vain nousuaan, eivätkä kuluttajille tuotteita myyvät yhtiöt, kuten Samsungin kännykkäyksikkö, pysty nostamaan kuluttajilta perittäviä hintoja samassa tahdissa.
Tänä vuonna nähtäneenkin tilanne, että tulevissa kännykkäjulkaisuissa nähdään aiempaa vähemmän käyttömuistia (RAM) ja tallennustilaa.
Toki, jokuhan nousevilla hinnoilla myös tienaa: Samsung on jättimäinen monialafirma ja samalla se on myös maailman suurin muistipiirien valmistaja. Ja Samsungin muistiliiketoiminta onkin nyt niin kannattavaa, että Samsung kokonaisuutena on nousmeassa maailman eniten tienaavaksi firmaksi.
Mutta jokainen yksikkö toimii omilla ehdoillaan ja esimerkiksi Samsungin kännykkäyksikkö on jo kieltänyt bisnesluokan lennot ja tarpeettoman matkustamisen myös johtajiltaan. Lisäksi yksikössä kaavaillaan korealaislähteiden mukaan irtisanomisia.
