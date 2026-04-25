Muistikriisin seuraus: Samsungin kännykkäbisnes kääntyy tappiolliseksi, ensimmäistä kertaa ikinä

Petteri Pyyny

Syksyllä alkanut, tekoälyfirmojen kasvusta johtuva maailmanlaajuinen komponenttipula ja hurja muistipiirien kallistuminen, puree aina vain pahemmin kuluttajille suunnattua elektroniikkaa valmistaviin yhtiöihin.

Medialähteet, kuten SammyGuru kertovat, että korealaisen Samsungin kännykkäyksikkö olisi kääntymässä tappiolliseksi vuoden 2026 osalta.

Mikäli ennusteet osuvat oikeaan, tulisi vuodesta 2026 ensimmäinen kerta koko yrityksen historiassa, että sen kännykkäliiketoiminta olisi vuositasolla tappiollista.

Korealaisten tietojen mukaan (koreaksi) ongelmana on se, että esimerkiksi muistipiirien hinnat jatkavat vain nousuaan, eivätkä kuluttajille tuotteita myyvät yhtiöt, kuten Samsungin kännykkäyksikkö, pysty nostamaan kuluttajilta perittäviä hintoja samassa tahdissa.



Tänä vuonna nähtäneenkin tilanne, että tulevissa kännykkäjulkaisuissa nähdään aiempaa vähemmän käyttömuistia (RAM) ja tallennustilaa.

Toki, jokuhan nousevilla hinnoilla myös tienaa: Samsung on jättimäinen monialafirma ja samalla se on myös maailman suurin muistipiirien valmistaja. Ja Samsungin muistiliiketoiminta onkin nyt niin kannattavaa, että Samsung kokonaisuutena on nousmeassa maailman eniten tienaavaksi firmaksi.

Mutta jokainen yksikkö toimii omilla ehdoillaan ja esimerkiksi Samsungin kännykkäyksikkö on jo kieltänyt bisnesluokan lennot ja tarpeettoman matkustamisen myös johtajiltaan. Lisäksi yksikössä kaavaillaan korealaislähteiden mukaan irtisanomisia.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Xiaomi 15T – hinta laskenut -31%

Xiaomi 15T
480 € Hobby Hall
649 € Proshop
709 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 699 €

Motorola Moto G17 – hinta laskenut -24%

Motorola Moto G17
189 € Power
249 € Verkkokauppa.com
249 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 249 €

Samsung Galaxy Z Flip6 – hinta laskenut -22%

Samsung Galaxy Z Flip6
978 € Hobby Hall
1259 € Power
1389 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 1259 €

Motorola Moto G56 – hinta laskenut -19%

Motorola Moto G56
181 € Gigantti
223 € Hobby Hall
249 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 223 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.