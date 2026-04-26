Apple poisti FBI:n käyttämän porsaanreiän kännyköistään

FBI oli onnistunut saamaan käsiinsä kännykän omistajalle lähetettyjä Signal-viestejä, vaikka kännykän omistaja oli jo poistanut Signalin sovelluksen puhelimeltaan.
Temppu onnistui siksi, että Applen iPhonet säilyttivät puhelimen vastaanottamia ilmoituksia erillisessä, puhelimelle tallennetussa tietokannassa.
Eli viranomaiset eivät päässeet käsiksi niinkään Signaliin tai sen viesteihin, vaan puhelimen käyttäjälle näyttämiin ilmoituksiin uusista viesteistä - joiden mukana oli tieto myös viestin lähettäjästä sekä viestin sisällöstä.
Tempun saaman julkisuuden myötä Apple on nyt muuttanut iPhonen ilmoitushistorian toimintoa ja historiatiedoista ei enää pysty palauttamaan sellaisten ilmoitusten sisältöä, jotka on merkitty vastaanottavan sovelluksen toimesta tuhotuiksi. Ja jos jokin sovellus poistetaan puhelimesta, iPhonen ilmoitushistoria tuhoaa samalla kaikki kyseiselle sovellukselle saapuneet ilmoitukset historiatiedoistaan.
Päivitys on tullut jakeluun iOS-käyttöjärjestelmän versiossa 26.4.2, aiemmin tällä viikolla.
Note that no action is needed for this fix to protect Signal users on iOS. Once you install the patch, all inadvertently-preserved notifications will be deleted and no forthcoming notifications will be preserved for deleted applications.-- Signal (@signal.org) April 23, 2026 at 1:38 AM
Signal kiitteli jo Applea nopeasta toiminnasta.
Kommentoi artikkelia