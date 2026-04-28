EU iskemässä Googlen tekoälymonopoliin: Androidin on avauduttava kilpailijoille

Digimarkkinasäädökseen (DMA) perustuvat havainnot viittaavat siihen, että Googlen on avattava Androidin keskeiset toiminnot ja rajapinnat kilpaileville tekoälypalveluille varmistaakseen reilun kilpailun ja palveluiden yhteentoimivuuden.
Tällä hetkellä Google varaa monet Android-laitteiden syvän tason kyvykkyydet ensisijaisesti omille tekoälytuotteilleen, kuten Geminille.
EU:n kaavailemat toimet pakottaisivat Googlen sallimaan kilpailevien tekoälyjen suorittaa tehtäviä suoraan puhelimen muissa sovelluksissa.
Käyttäjä voisi esimerkiksi pyytää haluamaansa tekoälyä lähettämään sähköpostin suosikkisovelluksellaan, tilaamaan ruokaa tai jakamaan kuvia ystävilleen ilman, että Googlen omat palvelut toimivat tässä pullonkaulana.
Yksi kuluttajalle näkyvimmistä muutoksista koskisi tekoälypalveluiden aktivointia.
Komissio vaatii, että käyttäjien on voitava ottaa kilpailevat tekoälypalvelut käyttöön helposti omilla herätyssanoillaan.
Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että perinteisen "Hey Google" -kutsun rinnalla tai sijasta puhelin voisi reagoida suoraan muiden tekoälyjen omiin kutsufraaseihin, mikä helpottaisi muiden kuin Googlen palveluiden käyttöä osana laitteen perustoimintoja.
Euroopan komission teknologisesta suvereniteetista vastaava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen painottaa, että yhteentoimivuus on avainasemassa tekoälyteknologioiden täyden potentiaalin hyödyntämisessä.
Virkkusen mukaan nämä toimenpiteet avaavat Android-laitteet laajemmalle valikoimalle tekoälypalveluita, jolloin käyttäjillä on vapaus valita heidän tarpeisiinsa ja arvoihinsa parhaiten sopivat palvelut ilman, että laitteen toiminnallisuus kärsii.
Myös komission varapuheenjohtaja Teresa Ribera totesi tekoälypalveluiden olevan yhä tärkeämpi osa kansalaisten arkea, minkä vuoksi innovaatioiden suojeleminen on kriittistä.
Nyt julkaistut alustavat havainnot ovat osa laajempaa sääntelykokonaisuutta, jolla pyritään murtamaan teknologiajättien portinvartija-asemaa.
Google on jo aiemmin joutunut vastaamaan vastaaviin tutkimuksiin muun muassa hakudatan jakamisesta. Komissio on avannut asiasta julkisen kuulemisen, joka on käynnissä 13. toukokuuta 2026 saakka. Tämän jälkeen komissio arvioi saadun palautteen ja tekee lopullisen, sitovan päätöksen mahdollisista muutoksista Androidin toimintaan kuuden kuukauden kuluessa menettelyn aloittamisesta.
