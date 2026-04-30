Motorolan uudet razrit saapuivat: Ultra-mallissa suuri akku ja uusi LOFIC-kamerakenno

Janne Yli-Korhonen

Motorola on esitellyt tukun uusia älypuhelimia, jotka kattavat hintaluokat edullisista perusmalleista aina taittuvanäyttöisiin lippulaivoihin saakka. Keskiössä yhtiön uusissa laitteissa ovat huomattavasti kasvaneet akkukapasiteetit, edistyneemmät kamerakennot sekä läpi mallistojen paranneltu fyysinen kestävyys.

Motorola razr 70 Ultra ja razr 70

Taittuvanäyttöisten simpukkapuhelinten uusi lippulaiva on motorola razr 70 Ultra. Laitteen merkittävin tekninen harppaus nähdään akkukestossa, sillä puhelimeen on saatu mahtumaan taittuvalle rakenteelle suuri 5 000 milliampeeritunnin akku. Suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa tehoa laitteen tekoälyominaisuuksille ja kuvanprosessoinnille.



Ultrassa on panostettu erityisesti kameroihin. Pääkamerana toimii 50 megapikselin kenno, jossa hyödynnetään uutta LOFIC-teknologiaa. Motorolan mukaan kenno tallentaa kuviin jopa kuusi kertaa laajemman dynamiikan, mikä parantaa yksityiskohtia erityisesti kirkkaissa ja varjoisissa kohdissa. Kamerakattauksen täydentää 50 megapikselin ultralaajakulma.

Laitteen sisäpuolelta paljastuu 6,96 tuuman AMOLED -näyttö jopa 5 000 nitin huippukirkkaudella, kun taas kannessa on 4,0-tuumainen ulkoinen näyttö 165 hertsin virkistystaajuudella. Molempia razr 70 -malleja yhdistää paranneltu titaanivahvisteinen sarana sekä IP48-luokituksen mukainen kestävyys. Motorola lupaa uusille laitteille kolme käyttöjärjestelmäpäivitystä ja viisi vuotta tietoturvakorjauksia.

Edullisempi motorola razr 70 on varustettu MediaTek Dimensity 7450X -piirillä ja 4 800 milliampeeritunnin akulla. Laitteessa on 6,90 tuuman päänäyttö ja 3,63 tuuman kansinäyttö.

Razr 70 (8/256 Gt) saapuu myyntiin 869 euron suositushinnalla ja razr 70 Ultra (16/512 Gt) 1 399 euron hinnalla.



Valikoimaan kuuluu myös ylellinen Signature Brilliant Collection -erikoisversio, joka maksaa 1 399 euroa. Kyseessä on perinteisellä muotoilulla varustettu laite, joka on koristeltu Swarovski-kristalleilla ja varustettu Bosen äänentoistolla.

Motorola edge 70 pro

Uusi motorola edge 70 pro keskittyy pitkään käyttöaikaan ja laadukkaaseen zoom-kuvaamiseen. Puhelimen ohuen rungon sisään on mahdutettu valtava 6 500 milliampeeritunnin pii-hiiliakku, jonka luvataan kestävän yhdellä latauksella kaksi päivää. Suorituskyvystä vastaa MediaTek Dimensity 8500 Extreme -piiri, jota viilentää uusi suurikokoinen höyrykammiojäähdytys.

Motorola edge 70 pro


Kamerajärjestelmä on kokenut merkittävän päivityksen. Pääkamerana toimii 50 megapikselin Sony LYTIA 710 -kenno. Sen rinnalta löytyy luokassaan harvinainen 50 megapikselin periskooppikamera, joka tarjoaa 3,5-kertaisen optisen zoomin. Laitteen etupuolta koristaa 6,8-tuumainen Extreme AMOLED -näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella ja 1.5K-resoluutiolla.

Motorola edge 70 pro (12/512 Gt) saapuu myyntiin 799 euron suositushinnalla.

Edullisempi moto g -sarja panostaa kestävyyteen ja suuriin akkuihin

Motorola päivitti samalla kertaa myös edullisemman hintaluokan moto g -mallistonsa kerralla neljällä uudella laitteella: moto g87, moto g47, moto g37 ja moto g37 power. Koko uutta g-sarjaa yhdistää huomattavasti parantunut fyysinen kestävyys, sillä laitteet on suojattu Corning Gorilla Glass 7i -lasilla ja ne täyttävät MIL-STD-810H-sotilasstandardin vaatimukset kestävyyden osalta.



Moto g87 veden alla
Motorola moto g87


Malliston kärkilaitteena toimii moto g87, joka tuo mukanaan G-sarjan historian kehittyneimmän 200 megapikselin pääkameran optisella kuvanvakaimella. Laite erottuu myös IP69-tason suojauksella, joka tarkoittaa täydellisen pölytiiviyden lisäksi kestävyyttä jopa kuumaa painepesua vastaan. Laitteessa on 6,78 tuuman AMOLED-näyttö ja 5 200 milliampeeritunnin akku.

Akunkestoa painottaville käyttäjille suunnattu moto g37 power puolestaan vakuuttaa markkinoiden kärkipäätä hätyyttelevällä 7 000 milliampeeritunnin akullaan.

Moto g47 tarjoaa 108 megapikselin kamerajärjestelmän ja poikkeuksellisen paljon käyttömuistia, kun taas malliston edullisin moto g37 luottaa 50 megapikselin pääkameraan ja 5 200 milliampeeritunnin akkuun.



Uutuuksien hinnat asettuvat varsin kilpailukykyisiksi. Moto g37 (4/128 Gt) maksaa 249 euroa, jättiakulla varustettu moto g37 power (4/256 Gt) 279 euroa ja moto g47 (8/128 Gt) 319 euroa.

Moto g87:n tarkempi saatavuus ja hinta Suomessa vahvistetaan myöhemmin.


Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy M55 – hinta laskenut -31%

Samsung Galaxy M55
290 € Hobby Hall
549 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 418 €

Samsung Galaxy S25 Ultra – hinta laskenut -29%

Samsung Galaxy S25 Ultra
599 € Mobiilipiste.fi
1050 € Hobby Hall
1069 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 849 €

Motorola Edge 70 – hinta laskenut -28%

Motorola Edge 70
579 € Hobby Hall
799 € Verkkokauppa.com
799 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 799 €

Oppo Find X9 Pro – hinta laskenut -23%

Oppo Find X9 Pro
999 € Mobiilipiste.fi
1299 € Verkkokauppa.com
1299 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 1299 €

