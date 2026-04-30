Motorolan uudet razrit saapuivat: Ultra-mallissa suuri akku ja uusi LOFIC-kamerakenno

Motorola razr 70 Ultra ja razr 70Taittuvanäyttöisten simpukkapuhelinten uusi lippulaiva on motorola razr 70 Ultra. Laitteen merkittävin tekninen harppaus nähdään akkukestossa, sillä puhelimeen on saatu mahtumaan taittuvalle rakenteelle suuri 5 000 milliampeeritunnin akku. Suorituskyvystä vastaa Qualcommin Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa tehoa laitteen tekoälyominaisuuksille ja kuvanprosessoinnille.
Ultrassa on panostettu erityisesti kameroihin. Pääkamerana toimii 50 megapikselin kenno, jossa hyödynnetään uutta LOFIC-teknologiaa. Motorolan mukaan kenno tallentaa kuviin jopa kuusi kertaa laajemman dynamiikan, mikä parantaa yksityiskohtia erityisesti kirkkaissa ja varjoisissa kohdissa. Kamerakattauksen täydentää 50 megapikselin ultralaajakulma.
Laitteen sisäpuolelta paljastuu 6,96 tuuman AMOLED -näyttö jopa 5 000 nitin huippukirkkaudella, kun taas kannessa on 4,0-tuumainen ulkoinen näyttö 165 hertsin virkistystaajuudella. Molempia razr 70 -malleja yhdistää paranneltu titaanivahvisteinen sarana sekä IP48-luokituksen mukainen kestävyys. Motorola lupaa uusille laitteille kolme käyttöjärjestelmäpäivitystä ja viisi vuotta tietoturvakorjauksia.
Edullisempi motorola razr 70 on varustettu MediaTek Dimensity 7450X -piirillä ja 4 800 milliampeeritunnin akulla. Laitteessa on 6,90 tuuman päänäyttö ja 3,63 tuuman kansinäyttö.
Razr 70 (8/256 Gt) saapuu myyntiin 869 euron suositushinnalla ja razr 70 Ultra (16/512 Gt) 1 399 euron hinnalla.
Valikoimaan kuuluu myös ylellinen Signature Brilliant Collection -erikoisversio, joka maksaa 1 399 euroa. Kyseessä on perinteisellä muotoilulla varustettu laite, joka on koristeltu Swarovski-kristalleilla ja varustettu Bosen äänentoistolla.
Motorola edge 70 proUusi motorola edge 70 pro keskittyy pitkään käyttöaikaan ja laadukkaaseen zoom-kuvaamiseen. Puhelimen ohuen rungon sisään on mahdutettu valtava 6 500 milliampeeritunnin pii-hiiliakku, jonka luvataan kestävän yhdellä latauksella kaksi päivää. Suorituskyvystä vastaa MediaTek Dimensity 8500 Extreme -piiri, jota viilentää uusi suurikokoinen höyrykammiojäähdytys.
Kamerajärjestelmä on kokenut merkittävän päivityksen. Pääkamerana toimii 50 megapikselin Sony LYTIA 710 -kenno. Sen rinnalta löytyy luokassaan harvinainen 50 megapikselin periskooppikamera, joka tarjoaa 3,5-kertaisen optisen zoomin. Laitteen etupuolta koristaa 6,8-tuumainen Extreme AMOLED -näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella ja 1.5K-resoluutiolla.
Motorola edge 70 pro (12/512 Gt) saapuu myyntiin 799 euron suositushinnalla.
Edullisempi moto g -sarja panostaa kestävyyteen ja suuriin akkuihinMotorola päivitti samalla kertaa myös edullisemman hintaluokan moto g -mallistonsa kerralla neljällä uudella laitteella: moto g87, moto g47, moto g37 ja moto g37 power. Koko uutta g-sarjaa yhdistää huomattavasti parantunut fyysinen kestävyys, sillä laitteet on suojattu Corning Gorilla Glass 7i -lasilla ja ne täyttävät MIL-STD-810H-sotilasstandardin vaatimukset kestävyyden osalta.
Malliston kärkilaitteena toimii moto g87, joka tuo mukanaan G-sarjan historian kehittyneimmän 200 megapikselin pääkameran optisella kuvanvakaimella. Laite erottuu myös IP69-tason suojauksella, joka tarkoittaa täydellisen pölytiiviyden lisäksi kestävyyttä jopa kuumaa painepesua vastaan. Laitteessa on 6,78 tuuman AMOLED-näyttö ja 5 200 milliampeeritunnin akku.
Akunkestoa painottaville käyttäjille suunnattu moto g37 power puolestaan vakuuttaa markkinoiden kärkipäätä hätyyttelevällä 7 000 milliampeeritunnin akullaan.
Moto g47 tarjoaa 108 megapikselin kamerajärjestelmän ja poikkeuksellisen paljon käyttömuistia, kun taas malliston edullisin moto g37 luottaa 50 megapikselin pääkameraan ja 5 200 milliampeeritunnin akkuun.
Uutuuksien hinnat asettuvat varsin kilpailukykyisiksi. Moto g37 (4/128 Gt) maksaa 249 euroa, jättiakulla varustettu moto g37 power (4/256 Gt) 279 euroa ja moto g47 (8/128 Gt) 319 euroa.
Moto g87:n tarkempi saatavuus ja hinta Suomessa vahvistetaan myöhemmin.
