Tavarat aina hukassa? AirTag-tyyppinen lätkä Androidille irtoaa nyt 9 eurolla

Petteri Pyyny

Päivän tarjouslöytönä tutkaamme osui Applen AirTag-paikanninlätkien tapaan toimiva Honorin vastaava paikanninlätkä.

Honor Choice LiTag käyttää Googlen Find Hub-verkkoa paikantaakseen lätkän sijainnin mistä tahansa maapallolta.

Paikanninten periaatehan siis pohjautuu siihen, että niissä ei ole lainkaan GPS:ää itsessään, vaan ainoastaan hyvin vähän virtaa syövä Bluetooth-lähetin. Se lähettää jatkuvasti signaalia itsestään ja aina kun mikä tahansa Android-puhelin kulkee sen ohi, kyseinen Android-puhelin välittää tiedon lätkän ID-tunnisteesta ja sen hetkisestä sijainnista Googlen palvelimelle.

Ainoastaan lätkän omistaja voi tarkistaa sen sijaninnin, mutta saadut sijaintitiedot pohjautuvat siis kaikkien maailman Android-käyttäjien keräämiin havaintoihin kyseisestä laitteesta.

Kapistukset ovat erittäin käteviä polkpyörävarkauksien selvittelyyn - ja ihan vain, jos satut hukkaamaan omia tavaroitasi jatkuvasti.

Honorin Choice LiTag maksaa yleensä 39 euroa, mutta nyt sen saisi ostettua 9 eurolla.

Tarjous löytyy alta:

Honor Choice MiLi LiTag -paikannin, 9 euroa


Alkuvuodesta julkistulla paikantimella on IP65-luokitus ja se käyttää tavallista CR2032-paristoa. Vastaavia paikantimia on markkinoilla tarjolla useiltakin eri brändeiltä, mutta harvemmin tunnetun valmistajan paikantimia saa yhtä edullisesti kuin nyt.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


