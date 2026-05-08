Uusin Apple Watch irtoaa nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Petteri Pyyny

Tarjoustutkaamme osui tällä kertaa Applen tuorein älykello, eli vuonna 2025 julkaistu Apple Watch Series 11.

Kyseisestä Applen kellostahan on tarjolla hurja määrä erilaisia versioita: on kelloa, jossa on itsessään nettiyhteys, on erilaisilla materiaaleilla varustettuja versioita ja niin edelleen. Hinta sitten tietysti elää sen mukaan.

Mutta nyt olisi tyrkyllä se kaikkein edullisin, alumiinirunkoinen Apple Watch Series 11. Kello tuli myyntiin viime vuonna 469 euron hintalapulla ja sen jälkeen sen hinta on heitellyt varsin reilusti vuoden mittaan. Aivan alkuvuodesta kelloa myytiin edullisimmillaan 369 euron hintalapulla, muta tuon jälkeen hinta kipusi takaisin yli 400 euroon.

Nyt, tarjouskampanjan aikana, kellon irtoaisi halvimmillaan 349 eurolla.

Apple Watch Series 11 (42 mm, alumiini), 349 euroa
Mikäli olet isokokoisempi potentiaalinen ostaja, kellosta on tarjolla myös fyysisesti isompi versio. Pienemmän ja isomman version erot ovat lähinnä akkukestossa ja kellon näytön koossa. Isompi malli maksoi jo julkaisuhetkelläkin hieman enemmän - ja maksaa nyt tarjouskampanjan aikaankin aavistuksen verran enemmän.

Apple Watch Series 11 (46 mm, alumiini), 369 euroa
Kyseiset mallit eivät siis sisällä omaa nettiyhteyttä, vaan jos niillä haluaa vaikkapa soittaa, pitää puhelimen olla lähellä.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


