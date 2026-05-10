YTHS julkaisee oman mobiilisovelluksen – tavoitteena sujuvampi hoitoonpääsy ja digitaaliset omahoitopolut

Janne Yli-Korhonen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on virallisesti siirtynyt uuteen digiaikaan, kun säätiön uusi asiointipalvelu YTHSDigi otettiin käyttöön aiemmin tällä viikolla.

Uusi palvelu korvaa aiemmin käytössä olleen Self-verkkopalvelun, ja se on nyt ladattavissa natiivina mobiilisovelluksena Android- ja iOS-laitteille sovelluskaupoista. Uudistuksen myötä vanha Self-palvelu sulkeutui lopullisesti tiistaina 5. toukokuuta, ja uusi YTHSDigi avautui opiskelijoille keskiviikkona 6. toukokuuta.



YTHSDigi kokoaa kaikki säätiön digitaaliset palvelut yhteen sovellukseen. Sen kautta opiskelijat voivat ottaa yhteyttä hoidon tarpeen arviointiin, viestiä ammattilaisen kanssa meneillään olevasta hoidosta, liittyä videovastaanotoille sekä hallita omia ajanvarauksiaan.

Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Mobiilisovelluksen suurimmaksi eduksi säätiö nostaa käytön sujuvuuden sekä hoitoon liittyvät ilmoitukset, joiden avulla opiskelija pysyy ajan tasalla asioinnistaan.

Keskeinen osa uutta kokonaisuutta ovat digipolut, jotka tarjoavat aiempaa laajemmin materiaaleja omahoidon tueksi.

Nämä polut on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa oireet ovat lieviä, mutta niitä voidaan hyödyntää myös varsinaisen hoidon rinnalla. Digipoluilta löytyy apua muun muassa keskittymisen haasteisiin, mielen hyvinvointiin, raskauden ehkäisyyn sekä suun terveyteen. Lisäksi palveluun on tuotu omat osiot kansainvälisille opiskelijoille sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnatuille palveluille.

Tekninen siirtymä uuteen järjestelmään tarkoittaa samalla katkoa viestihistoriassa, sillä Self-palvelussa käytyjä keskusteluja ei ole siirretty uuteen sovellukseen.



Käyttäjien on myös hyvä huomioida, että aiemmin käytössä ollut erillinen kuulovammaisten chat-linja on poistunut. Jatkossa uusi chat-palvelu palvelee kaikkia opiskelijoita aiempaa laajemmilla aukioloajoilla.

Vaikka digitaalinen asiointi helpottuu, YTHS muistuttaa, ettei sillä ole edelleenkään päivystystoimintaa, vaan välitöntä hoitoa tarvitsevien tulee olla yhteydessä oman hyvinvointialueen päivystykseen.


