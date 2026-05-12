Tekstiviestit korvanneet RCS-viestit ovat nyt salattuja myös Androidin ja iPhonen välillä

Google ja Apple ovat yhdessä parantaneet RCS-viestien tukea. Nyt iPhonen ja Androidin välillä lähetetyt RCS-viestitkin liikkuvat päästä päähän -salattuna (end-to-end encryption).



Uudistus saapui iPhoneille tänään julkaistussa iOS 26.5 -päivityksessä, ja päivityksen ansiosta useimmat "perustason" viestitkin kulkevat nyt täysin salattuna. RCS-tekniikka alkoi korvaamaan perinteiset tekstiviestit Androidilla jo muutama vuosi sitten ja loppuvuodesta 2024 myös Apple on lähti tukemaan kyseistä standardia.



Apple käyttää edelleen iPhonejen välisessä viestinnässä oletusarvoisesti omaa iMessage -viestintää, mutta eri käyttöjärjestelmien välisessä viestinnässä astutaan nyt RCS-aikakauteen. Android-maailmassa RCS-viestit ovat vaiheittain korvanneet tekstiviestit jo käytännössä kokonaan, mikäli keskustelun molemmilla osapuolilla on käytössä edes jokseenkin moderni Android-puhelin.



RCS-viestien käyttö edellyttää kuitenkin myös sitä, että keskusteluun osallistujien omat operaattorit tukevat sitä - eli pelkkä käyttöjärjestelmän tuki ei itsessään riitä RCS:n käyttöön.

