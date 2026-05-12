Telia Yhteisö -foorumi lakkautetaan

Petteri Pyyny

Telia Yhteisö -foorumi lakkautetaan
Telia on päättänyt lakkauttaa varsin suositun keskustelufooruminsa, Telia Yhteisön.

Telia Yhteisö on ollut yksi suosituimmista yritysten ylläpitämistä tukifoorumeista, eli sieltä on löytynyt sekä asiakaspalvelua Telian työntekijöiden vastausten muodossa, että myös vertaisapua muilta foorumin käyttäjiltä.

Palvelussa on sen omien tietojen mukaan tätä kirjoitettaessa yli 200 000 viestiä ja lähes 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.

Yhteisön ylläpitäjien julkaiseman tiedotteen mukaan Telia keskittyy jatkossa auttamaan asiakkaita Facebooksisa, Instagramissa, X/Twitterissä sekä YouTubessa. Samalla tietysti yhtiön asiakaspalvelu jatkaa toimintaansa sekä chattimuodossa että puhelinpalveluna.

Osalle foorumin käyttäjistä palvelusta on muodostunut yhteisö, kuten foorumeista parhaimmillaan syntyy. Ja kyseiset vakikäyttäjät ovat tietysti pettyneitä Telian päätökseen sulkea foorumi.



Palvelu muuttuu ensimmäisessä vaiheessa lukutilaan, jolloin uusia viestejä ei voi enää foorumeille kirjoittaa, mutta vanhat viestit ovat edelleen luettavissa. Seuraavassa - eli viimeisessä - vaiheessa koko foorumi suljetaan ja se katoaa sisältöineen netistä.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 600 Lite (5G) – hinta laskenut -43%

Honor 600 Lite (5G)
399 € Verkkokauppa.com
399 € Gigantti
399 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 699 €

Motorola Moto G35 – hinta laskenut -21%

Motorola Moto G35
142 € Hobby Hall
179 € Clas Ohlson
219 € Power

Alin hinta viikko sitten: 179 €

Samsung Galaxy S26 Ultra – hinta laskenut -18%

Samsung Galaxy S26 Ultra
1124 € Hobby Hall
1499 € Verkkokauppa.com
1499 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 1363 €

Realme 14X (5G) – hinta laskenut -12%

Realme 14X (5G)
143 € Hobby Hall
209 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 162 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.