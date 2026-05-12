Telia Yhteisö -foorumi lakkautetaan

Telia Yhteisö on ollut yksi suosituimmista yritysten ylläpitämistä tukifoorumeista, eli sieltä on löytynyt sekä asiakaspalvelua Telian työntekijöiden vastausten muodossa, että myös vertaisapua muilta foorumin käyttäjiltä.
Palvelussa on sen omien tietojen mukaan tätä kirjoitettaessa yli 200 000 viestiä ja lähes 50 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.
Yhteisön ylläpitäjien julkaiseman tiedotteen mukaan Telia keskittyy jatkossa auttamaan asiakkaita Facebooksisa, Instagramissa, X/Twitterissä sekä YouTubessa. Samalla tietysti yhtiön asiakaspalvelu jatkaa toimintaansa sekä chattimuodossa että puhelinpalveluna.
Osalle foorumin käyttäjistä palvelusta on muodostunut yhteisö, kuten foorumeista parhaimmillaan syntyy. Ja kyseiset vakikäyttäjät ovat tietysti pettyneitä Telian päätökseen sulkea foorumi.
Palvelu muuttuu ensimmäisessä vaiheessa lukutilaan, jolloin uusia viestejä ei voi enää foorumeille kirjoittaa, mutta vanhat viestit ovat edelleen luettavissa. Seuraavassa - eli viimeisessä - vaiheessa koko foorumi suljetaan ja se katoaa sisältöineen netistä.
Kommentoi artikkelia