Google julkisti Pause Pointin: ominaisuus pakottaa 10 sekunnin tauolle

Janne Yli-Korhonen

Loppu doomscrollingille? Google kopioi suositun sovelluksen idean suoraan Androidiin
Google on tuomassa Androidin Digitaalinen hyvinvointi -työkaluihin merkittävän päivityksen, joka kulkee nimellä Pause Point.

Uuden ominaisuuden tavoitteena on katkaista automaattinen ja usein huomaamaton sovellusten selailu pakottamalla käyttäjä pysähtymään hetkeksi ennen somesovelluksen avaamista.



Käytännössä Pause Point antaa käyttäjälle kymmenen sekunnin miettimistauon heti, kun tämä yrittää avata häiriötekijäksi määritellyn sovelluksen.

Tauon aikana ruudulla voidaan näyttää esimerkiksi lyhyitä hengitysharjoituksia, muistoja omasta valokuvagalleriasta tai ehdotuksia vaihtoehtoisista, hyödyllisemmistä sovelluksista, kuten äänikirjoista.

Ominaisuus ei ole teknisessä mielessä täysin uusi keksintö, vaan se on käytännössä suora kopio suositusta one sec -sovelluksesta, jota monet Android-käyttäjät ovat hyödyntäneet jo vuosia. Myös itsekin olen kyseistä sovellusta hyödyntänyt.

Play Kaupassa one sec -sovelluksella on yli miljoona latausta, mikä kertoo selvästä kysynnästä tällaiselle ominaisuudelle.

Siinä missä Googlen aiemmat, jo vuonna 2018 julkaistut sovellusajastimet on ollut helppo sivuuttaa yhdellä painalluksella, Pause Point on suunniteltu huomattavasti tiukemmaksi.

Jos käyttäjä päättää kymmenen sekunnin tauon jälkeen silti jatkaa sovellukseen, hän voi asettaa itselleen kertaluontoisen ajastimen, jotta selaaminen ei veny liian pitkäksi.



Ominaisuuden poistaminen käytöstä on myös tehty sellaiseksi, että käyttäjän tulee nähdä vaivaa. Jos käyttäjä haluaa kytkeä Pause Pointin kokonaan pois päältä, Android vaatii laitteen uudelleenkäynnistämistä.

Google on vihjannut, että Pause Point on vasta alkua laajemmalle digitaalisen hyvinvoinnin päivitykselle, jota yhtiö kaavailee tuovansa Androidille loppuvuoden aikana.


