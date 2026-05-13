Instagramin Instants -sovellus nyt käytettävissä Suomessa - kuvat nähtävissä vain kerran, eikä muokkaus ole mahdollista

Janne Yli-Korhonen

Instagram on julkaissut uuden Instants -sovelluksen, joka on nyt tullut saataville myös Suomessa. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta.

Sovelluksen perusideana on jakaa arkisia hetkiä ilman sosiaaliselle medialle tyypillistä silottelua tai tarkkaa harkintaa. Sovellus on suunniteltu nopeaksi, ja se avautuu suoraan kameratilaan, jotta kuvan voi napata ja lähettää yhdellä painalluksella.



Instantsin kautta otettuja kuvia ei voi muokata lainkaan ennen lähettämistä. Sovelluksessa ei ole suodattimia tai muita editointityökaluja. Toinen keskeinen ominaisuus on sisällön katoavuus, sillä vastaanottaja voi katsoa kunkin kuvan vain kerran, ja ne on avattava 24 tunnin kuluessa lähettämisestä, minkä jälkeen ne poistuvat näkyvistä.

Kyseessä on uusi, oma sovelluksensa, mutta se on sidottu osaksi Instagramia.

Jaetut hetket näkyvät Instagramin viesteissä. Myös Instants-sovelluksen kautta voi tarkastella muiden lähettämiä kuvia, eli käyttäjä voi valita, kumpaa sovellusta hän käyttää viestien katseluun.

Instants selite
Selite, kun sovelluksen ensimmäisen kerran avaa.


Sisältöä voi lähettää vain sellaisille seuraajille, jotka seuraavat käyttäjää takaisin. Ennen kuvan avaamista vastaanottaja näkee siitä pienen esikatselukuvan.



Käyttäjä voi kuitenkin hallita omia lähetyksiään, sillä sovellus sisältää arkistotoiminnon, josta omia lähetettyjä kuvia voi tarkastella jälkikäteen.

Uusi sovellus on hyvin samankaltainen kuin BeReal, tai jo tutut tarinat eri sovelluksista, mutta näitä pikaotoksia ei siis voi muokata.


