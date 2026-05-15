Tämän vuoksi Euroopassa käytetään hätätekstiviestejä, Suomessa 112 Suomi -sovellusta

Petteri Pyyny

Tämän vuoksi Euroopassa käytetään hätätekstiviestejä, Suomessa 112 Suomi -sovellusta
Euroopan Unionin direktiivi sähköisen viestinnän säännöstöstä (EECC) vaatii jäsenmaita toteuttamaan ja ottamaan käyttöön mobiilipohjaisen vaaratiedotusjärjestelmän.

Direktiivi vaatii, että kussakin jäsenmaassa on kesäkuuhun 2022 mennessä käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan lähettää joko koko maata tai tiettyä maantieteellistä aluetta koskevia vaaratiedotteita kyseisen maan tai alueen asukkaille.

Kaikissa muissa Euroopan Unionin maissa tämä vaatimus on ratkaistu siten, että käytössä on Cell Broadcast -standardiin pohjautuva järjestelmä tai ns. LB-SMS -järjestelmä, joka ei sinänsä ole standardi, vaan on tavallaan sijaintitietoihin pohjautuva "tavallinen" tekstiviesti.

Suomessa järjestelmää ei kuitenkaan koskaan otettu käyttöön.

Suomessa oltiin jo direktiivin syntymisen aikaan (2018) kehittämässä 112 Suomi -sovellusta eteenpäin. Sovellus oltiin otettu meillä käyttöön jo vuonna 2015.



Päinvastoin kuin joissain nettikeskusteluissa väitetään, Suomi ei siis erikseen "hakenut lupaa" 112 Suomen käytölle Cell Broadcast -tekniikan tai LB-SMS -tekniikan sijaan, vaan 112 Suomi -sovelluksen katsottiin riittävän direktiivin vaatimuksiin.

Sovellukseen nojaamista on kuitenkin kritisoitu mediassa ja sosiaalisen median keskusteluissa rankasti etenkin vuonna 2026, kun maahamme on tullut useita droonihavaintoja ja sovelluksen puutteet ovat samalla paljastuneet.

Sovelluksessa sinänsä ei ole vikaa, mutta sen ongelmat juontuvat kännyköiden käyttöjärjestelmiin: etenkin useat Android-pohjaiset puhelimet sulkevat taustalla pyöriviä sovelluksia ja niiden taustaprosesseja todella aggressiivisesti. Eli 112 Suomen taustaprosessi, joka kuuntelisi taustalla viranomaisten lähettämiä viestejä, saattaa sammua puhelimen virransäästöominaisuuksien vuoksi.

Tästä seuraa se ongelma, että hyvin harva kuluttaja osaa muokata puhelimensa asetuksia niin, että 112 Suomen sovelluksen taustaprosessit saisivat pyöriä rauhassa puhelimen taustalla - ja vastaanottaa vaaratiedotteet välittömästi.

Nyt päättäjätkin ovat heränneet asiaan ja sisäministeriö on epäsuorasti myöntänyt sen, että sovellukseen nojaaminen on ollut virhe. Sisäministeriö julkaisikin jo huhtikuussa 2026 tiedotteen, jossa kerrotaan, että Suomikin on ottamassa käyttöön Cell Broadcast -teknologiaan pohjautuvan vaaratiedotusjärjestelmän.

Sisäministeriö kuitenkin edelleen korostaa, että Cell Broadcast -vaaratiedotteet tulevat käyttöön 112 Suomi -sovelluksen rinnalle, eivät korvaamaan sitä. Mikä sinänsä onkin loogista, sillä 112 Suomi -sovellus itsessään tarjoaa paljon muitakin toimintoja kuin pelkän vaaratiedotteista ilmoittamisen.

Cell Broadcast on sisäministeriön mukaan tulossa käyttöön vuoden 2027 aikana. Samalla pitäisi valmistua myös uusittu versio 112 Suomi -sovelluksesta, johon tulee tarjolle myös uutena hälytystyyppinä "ilmasta lähestyvä uhkaava vaara".


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 600 Pro – hinta laskenut -36%

Honor 600 Pro
699 € DNA
1099 € Verkkokauppa.com
1099 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 1099 €

Honor 400 Pro – hinta laskenut -24%

Honor 400 Pro
499 € Power
659 € Hobby Hall
699 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 659 €

Samsung Galaxy S26+ – hinta laskenut -20%

Samsung Galaxy S26+
971 € Hobby Hall
999 € Samsung
1299 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 1217 €

Samsung Galaxy XCover 7 Pro – hinta laskenut -18%

Samsung Galaxy XCover 7 Pro
492 € Hobby Hall
549 € Proshop
599 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 599 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.