Tämän vuoksi Euroopassa käytetään hätätekstiviestejä, Suomessa 112 Suomi -sovellusta

Direktiivi vaatii, että kussakin jäsenmaassa on kesäkuuhun 2022 mennessä käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan lähettää joko koko maata tai tiettyä maantieteellistä aluetta koskevia vaaratiedotteita kyseisen maan tai alueen asukkaille.
Kaikissa muissa Euroopan Unionin maissa tämä vaatimus on ratkaistu siten, että käytössä on Cell Broadcast -standardiin pohjautuva järjestelmä tai ns. LB-SMS -järjestelmä, joka ei sinänsä ole standardi, vaan on tavallaan sijaintitietoihin pohjautuva "tavallinen" tekstiviesti.
Suomessa järjestelmää ei kuitenkaan koskaan otettu käyttöön.
Suomessa oltiin jo direktiivin syntymisen aikaan (2018) kehittämässä 112 Suomi -sovellusta eteenpäin. Sovellus oltiin otettu meillä käyttöön jo vuonna 2015.
Päinvastoin kuin joissain nettikeskusteluissa väitetään, Suomi ei siis erikseen "hakenut lupaa" 112 Suomen käytölle Cell Broadcast -tekniikan tai LB-SMS -tekniikan sijaan, vaan 112 Suomi -sovelluksen katsottiin riittävän direktiivin vaatimuksiin.
Sovellukseen nojaamista on kuitenkin kritisoitu mediassa ja sosiaalisen median keskusteluissa rankasti etenkin vuonna 2026, kun maahamme on tullut useita droonihavaintoja ja sovelluksen puutteet ovat samalla paljastuneet.
Sovelluksessa sinänsä ei ole vikaa, mutta sen ongelmat juontuvat kännyköiden käyttöjärjestelmiin: etenkin useat Android-pohjaiset puhelimet sulkevat taustalla pyöriviä sovelluksia ja niiden taustaprosesseja todella aggressiivisesti. Eli 112 Suomen taustaprosessi, joka kuuntelisi taustalla viranomaisten lähettämiä viestejä, saattaa sammua puhelimen virransäästöominaisuuksien vuoksi.
Tästä seuraa se ongelma, että hyvin harva kuluttaja osaa muokata puhelimensa asetuksia niin, että 112 Suomen sovelluksen taustaprosessit saisivat pyöriä rauhassa puhelimen taustalla - ja vastaanottaa vaaratiedotteet välittömästi.
Nyt päättäjätkin ovat heränneet asiaan ja sisäministeriö on epäsuorasti myöntänyt sen, että sovellukseen nojaaminen on ollut virhe. Sisäministeriö julkaisikin jo huhtikuussa 2026 tiedotteen, jossa kerrotaan, että Suomikin on ottamassa käyttöön Cell Broadcast -teknologiaan pohjautuvan vaaratiedotusjärjestelmän.
Sisäministeriö kuitenkin edelleen korostaa, että Cell Broadcast -vaaratiedotteet tulevat käyttöön 112 Suomi -sovelluksen rinnalle, eivät korvaamaan sitä. Mikä sinänsä onkin loogista, sillä 112 Suomi -sovellus itsessään tarjoaa paljon muitakin toimintoja kuin pelkän vaaratiedotteista ilmoittamisen.
Cell Broadcast on sisäministeriön mukaan tulossa käyttöön vuoden 2027 aikana. Samalla pitäisi valmistua myös uusittu versio 112 Suomi -sovelluksesta, johon tulee tarjolle myös uutena hälytystyyppinä "ilmasta lähestyvä uhkaava vaara".
