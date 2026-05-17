Firefoxin käyttäjämäärät nousussa: EU:n digimarkkinasäädöksen vaikutukset näkyvät selvästi

Taustalla on DMA-lainsäädännön vaatimus, jossa merkittävässä markkina-asemassa olevien alustojen on pakko tarjota käyttäjille valintaruutu, josta he voivat valita itselleen oletusselaimen. Mozillan mukaan selainvalintanäytöt ovat johtaneet siihen, että yli kuusi miljoonaa käyttäjää on valinnut Firefoxin kännyköilleen sen sijaan, että olisi jatkanut laitteiden mukana tulevilla oletusselaimilla, eli iPhonen tapauksessa Safarilla tai Androidin tapauksessa Chromella.
DMA:n velvoitteet alkoivat soveltua maaliskuussa 2024, ja niiden myötä ns. suurten portinvartijoiden, kuten Applen ja Googlen, on tarjottava EU:n alueella käyttäjille mahdollisuus valita oletusselaimensa erillisellä valintanäytöllä. Käytännön toteutustapa vaihtelee alustasta riippuen. Android-laitteilla selainvalintanäyttö esitetään tyypillisesti puhelimen käyttöönoton yhteydessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, kun taas iPhone- ja iPad-käyttäjille vastaava näkymä avautuu heti, kun Safari avataan ensimmäistä kertaa DMA:n voimaantulon jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että iOS-laitteilla valintanäytöt tavoittavat myös olemassa olevat käyttäjät, kun taas Androidilla muutos kohdistuu pääasiassa käyttäjiin, jotka vaihtavat puhelinta uuteen.
Mozillan mukaan selainvalintanäytöt ovat osoittautuneet tehokkaiksi erityisesti Applen ekosysteemissä. Akateemiseen analyysiin (PDF) viitaten yhtiö kertoo, että Firefoxin päivittäiset aktiiviset käyttäjät EU:ssa ovat iOS:llä 113 prosenttia korkeammalla tasolla kuin ne olisivat ilman DMA:ta. Androidilla vastaava nousu on 12 prosenttia, mikä selittyy osin sillä, että Firefoxin käyttö oli siellä jo lähtökohtaisesti yleisempää ja valintanäyttöjen käyttöönotto on ollut epätasaisempaa. Mozilla arvioi, että Firefox valitaan DMA:n selainvalintanäytön kautta keskimäärin joka kymmenes sekunti, ja että niiden käyttäjien sitoutuminen, jotka ovat valinneet selaimen valintanäytön kautta, on noin viisinkertainen aiempaan verrattuna.
Selainvalintanäyttöjen vaikutus ei rajoitu Mozillaan. Euroopan komission tuoreessa DMA:n tehokkuutta koskevassa katsauksessa (PDF) kerrotaan, että useat muut selaintoimittajat ovat havainneet merkittävää kasvua käyttäjämäärissään sääntelyn voimaantulon jälkeen, vaikkei tarkkoja lukuja raportissa mainitakaan. Myös Brave, Opera ja Vivaldi ovat raportoineet huomattavista uusien käyttäjien lisäyksistä DMA:n käyttöönottoa seuranneina viikkoina ja päivinä.
DMA:n vaikutukset ja selainvalintanäyttöjen kokemus ovat nousseet esille myös EU:n ulkopuolella. EU:sta eronneessa Britanniassa käydään parhaillaan keskustelua siitä, miten verkkohakujen ja selainten kilpailua tulisi ylläpitää. Kuulemismenettelyyn antamissaan lausunnoissa sekä Mozilla että DuckDuckGo ovat vedonneet Britannian viranomaisiin DMA-tyyppisten selainvalintanäyttöjen käyttöönoton puolesta. DuckDuckGo ehdottaa, että valintanäytöt tulisi esittää käyttäjille vuosittain ja että Google velvoitettaisiin poistamaan Chromesta sekä hakukoneestaan kehotteet, jotka houkuttelevat vaihtamaan takaisin Googlen palveluihin.
Lue myös: Vivaldi, oikeasti eurooppalainen selain
Kommentoi artikkelia