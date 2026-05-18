Perusvarma Samsung Galaxy A36 irtoaa nyt alle 200 eurolla

Samaan aikaan tosielämässä eniten myydään fiksusti hinnoiteltuja, mukavasti ominaisuuksien osalta tasapainottelevia keskihintaisia tai sitäkin halvempia puhelimia.
Tässä segmentissä maailmassa on yksi täysin ylivoimainen toimija: Samsung ja sen A-sarjan puhelimet, jotka keikkuvat vuodesta toiseen maailman myydyimpien puhelinten listoilla.
Ja tämän päivän tarjouslöytömme onkin juuri tästä perusvarmasta Samsungin tuoteryhmästä, nimittäin vuosi sitten julkaistu Samsung Galaxy A36.
Puhelin tuli myyntiin alkuvuodesta 2025 ja silloin sen hintalappu asettui 399 euron tasoon. Sen jälkeen puhelimen hinta on pikkuhiljaa laskenut noin 220-250 euron haarukkaan, jossa se onkin pysynyt oikeastaan toukokuusta 2025 lähtien.
Mutta nyt puhelinta saisi ensimmäistä kertaa alle 200 eurolla.
Kuten todettua, kyseessä on puhelimen pienemmällä, 128 gigatavun tallennustilalla varustettu versio. Puhelimesta löytyy kolme takakameraa: 50 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.
Puhelimelle on jo julkaistu tuorein Android 16 ja Samsungin hurjan päivityslupauksen ansiosta A36 tulee saamaan vielä viisi suurta Android-päivitystä, aina Android 21:een saakka, joka julkaistaan vuonna 2030.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
