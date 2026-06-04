Prisman käsiskannerit siirtyvät puhelimeen – uusi päivitys tuo skannauksen ja vilkkuvat hyllytekstit sovellukseen

Näkyvimpänä uudistuksena Prismoista tuttu Kerää ja skannaa -palvelu siirtyy suoraan asiakkaiden omiin älypuhelimiin. Jatkossa asiakkaat voivat skannata tuotteensa kaupan erillisen käsiskannerin sijaan S-Ostoslista -sovelluksella.
Ominaisuus tuodaan Prismoihin käyttöön vaiheittain.
Mobiiliskannauksen lisäksi sovellukseen tuodaan hyllynreunaintegraatio, joka helpottaa kadoksissa olevien tuotteiden etsimistä myymälässä.
Käyttäjä voi nimittäin ohjata puhelimellaan myymälän sähköisiä hyllynreunaetikettejä ja laittaa etsimänsä tuotteen hintalapun vilkkumaan hyllyssä.
Kaupparyhmän oma tekoäly oppii jatkuvasti asiakkaan ostoshistoriasta ja S-Etukortin käytöstä, minkä ansiosta palvelut muuttuvat yhä personoidummiksi.
Esimerkiksi S-kaupat-palvelussa eli ruoan verkkokaupassa tekoäly osaa nyt luoda valmiin ostoslistan yhdellä napinpainalluksella aiempien ostosten perusteella. Samalla tavalla S-Ostoslista-sovellus ja S-mobiili mukauttavat tuotesuosituksiaan reaaliajassa sen mukaan, miten asiakas reagoi ehdotuksiin.
Yhteishyvä Ruoka -palvelussa tekoäly pystyy muuntamaan esimerkiksi älypuhelimen kameralla kuvatun, käsin kirjoitetun paperisen reseptin suoraan digitaaliseksi ja toimivaksi reseptiksi sovelluksessa.
ABC-liikennemyymälöissä puolestaan laajennetaan älykkäitä pikakassoja, jotka oppivat asiakkaan asioinnista ja suosittelevat tämän makuun ja ruokavalioon sopivia vaihtoehtoja. Nämä ravintolan ja marketin tuotteet yhdistävät pikakassat laajenevat vuoden loppuun mennessä noin 40 ABC-liikennemyymälään.
Tulevaisuudessa S-ryhmän tekoälykehityksen tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa keskusteleva malli, joka ymmärtää hakuja pelkkien avainsanojen sijaan kontekstin kautta.
Esimerkiksi hakusanan "pizza" kohdalla järjestelmä osaisi tulkita käyttäjän historian perusteella, etsiikö tämä pakasteallasta, reseptin ainesosia vai kenties suositusta lähimmästä S-ryhmän ravintolasta.
Kuluttajasovellusten ohella tekoälyä testataan ja otetaan käyttöön taustajärjestelmissä.
S-ryhmän ravintoloissa pilotoidaan parhaillaan AI-apuria, joka pystyy koostamaan ja analysoimaan ravintolan kaiken liiketoimintadataan ja tarjoamaan toimenpidesuosituksia vain 40 sekunnissa.
S-ryhmän mukaan työkalu vähentää ravintolapäälliköiden käsin tekemää analyysityötä ja varmistaa tiedon siirtymisen suoraan käytännön johtamiseen. Laaja tekoälyratkaisu otetaan käyttöön S-ryhmän ravintolaverkostossa kuluvan vuoden loppuun mennessä.
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