Applen uusittu Siri AI käyttää Googlen teknologiaa, yhtiö yrittää saada kilpailijat kiinni

Lähes koko tapahtuma keskittyi tekoälyyn ja siihen, miten sitä tullaan käyttämään uusissa Applen käyttöjärjestelmissä, alkaen iPhonen iOS:stä aina Maccien macOS:ään.
Yhtiön pääviesti oli, että nyt nähtyjen julkaisujen ansiosta jo vuosia käytössä ollut tekoälyavustaja Siri toimii vihdoinkin kuten sen pitääkin. Tulevaa uudistusta on odoteltu jo vuodesta 2024 lähtien, jolloin Apple vihjasi ensimmäistä kertaa isoista, tekoälyyn pohjautuvista uudistuksista Siriin.
Mutta yhtiö ei lähtenyt kuitenkaan itse edes yrittämään kilpailevien firmojen kiinniottoa, vaan päätyi lisensoimaan sekä Sirin että laajemmin Apple Intelligence -tekoälyratkaisujen pohjan kilpailijaltaan Googlelta.
Mikään suora Googlen Geminin kopio Applen tekoäly ei kuitenkaan ole, vaan Apple on virittänyt ja säätänyt sitä vahvasti omaan käyttöönsä - mutta pohjalla on kuitenkin Googlen tekoälyosaaminen.
Tekoälyä kaikkialleJa kuten oikeastaan kaikkien muidenkin firmojen tuote-esittelyissä viime vuosina, myös Applen koko tapahtuman pääviesti oli se, että nyt tekoäly tulee käyttöön aivan kaikkialle, jokaiseen Applen ekosysteemin koloon.
Tekoälyä lisätään iPhonen kuvaeditoriin, Safari-selaimeen, Shortcuts-toimintoihin, kalenteriin, sähköpostiin ja iMessages-viestisovellukseen.
Tilaisuudessa julkaistiin myös Visual Intelligence -konsepti, joka muistuttaa hyvin paljon Androidin Gemini-tekoälyn visuaalista tilaa. Eli käyttäjä voi kuvata kamerallaan asioita ja kysyä niistä tietoja.
Apple antoi esimerkiksi vaikkapa ruoka-annoksen kuvaamisen, josta voi kysellä kaloriarvot ja ravintoaineet pelkän kuvan perusteella. Luonnollisesti kuvista tunnistetaan myös paikat, nähtävyydet ja vastaavat tiedot.
Rautavaatimukset kasvavatSamalla Apple rajasi vahvasti sitä, kenelle täysmittaiset tekoälytoiminnot ovat saatavilla.
iPhoneista täydet tekoälyominaisuudet tulevat tarjolle vain iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ja iPhone Air -malleille. Eli "perustason" uusinkaan iPhone 17 ei saa kaikkia tänään julkistettuja tekoälytoimintoja lainkaan.
iPad-käyttäjistä valtaosa jää kokonaan tekoälytoimintojen ulkopuolelle, sillä koko Apple Intelligence -paletti toimii vain iPadeissa, joissa on vähintään M4-piiri sekä 12 gigatavua käyttömuistia.
Mac-puolella raja vedettiin niin, että ainoastaa M3-piirillä tai sitä uudemmalla järjestelmäpiirillä varustetut Macit saavat kaikki toiminnot käyttöönsä. Lisäksi Macista täytyy löytyä siitäkin 12 gigatavua käyttömuistia.
YksityisyysApple toisteli pitkin tapahtumaa sitä, miten uudet tekoälytoiminnot kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä ja miten edes Apple ei pysty näkemään, mitä tekoälyllä tehdään.
Tähän on päästy siten, että osa tekoälytoiminnoista toimii suoraan paikallisesti käyttäjän omalla laitteella (josta johtuvat rankat laitteistovaatimukset) ja osa taas ulkoistetaan Applen palvelimille.
Palvelimilla tapahtuvat toiminnot luvataan tehtävän niin, että niistä ei jää jälkiä ja nekin pysyvät täysin Applenkin pimennossa.
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