Applen uusittu Siri AI käyttää Googlen teknologiaa, yhtiö yrittää saada kilpailijat kiinni

Petteri Pyyny

Applen uusittu Siri AI käyttää Googlen teknologiaa, yhtiö yrittää saada kilpailijat kiinni
Kesän 2026 WWDC-tapahtumassa Apple aloitti vihdoin kirin vuosien takamatkalta tekoälyn maailmassa ja yrittää saavuttaa kilpailijansa uusilla tekoälyratkaisuillaan.

Lähes koko tapahtuma keskittyi tekoälyyn ja siihen, miten sitä tullaan käyttämään uusissa Applen käyttöjärjestelmissä, alkaen iPhonen iOS:stä aina Maccien macOS:ään.

Yhtiön pääviesti oli, että nyt nähtyjen julkaisujen ansiosta jo vuosia käytössä ollut tekoälyavustaja Siri toimii vihdoinkin kuten sen pitääkin. Tulevaa uudistusta on odoteltu jo vuodesta 2024 lähtien, jolloin Apple vihjasi ensimmäistä kertaa isoista, tekoälyyn pohjautuvista uudistuksista Siriin.

Mutta yhtiö ei lähtenyt kuitenkaan itse edes yrittämään kilpailevien firmojen kiinniottoa, vaan päätyi lisensoimaan sekä Sirin että laajemmin Apple Intelligence -tekoälyratkaisujen pohjan kilpailijaltaan Googlelta.

Mikään suora Googlen Geminin kopio Applen tekoäly ei kuitenkaan ole, vaan Apple on virittänyt ja säätänyt sitä vahvasti omaan käyttöönsä - mutta pohjalla on kuitenkin Googlen tekoälyosaaminen.



Tekoälyä kaikkialle

Ja kuten oikeastaan kaikkien muidenkin firmojen tuote-esittelyissä viime vuosina, myös Applen koko tapahtuman pääviesti oli se, että nyt tekoäly tulee käyttöön aivan kaikkialle, jokaiseen Applen ekosysteemin koloon.

Tekoälyä lisätään iPhonen kuvaeditoriin, Safari-selaimeen, Shortcuts-toimintoihin, kalenteriin, sähköpostiin ja iMessages-viestisovellukseen.

Tilaisuudessa julkaistiin myös Visual Intelligence -konsepti, joka muistuttaa hyvin paljon Androidin Gemini-tekoälyn visuaalista tilaa. Eli käyttäjä voi kuvata kamerallaan asioita ja kysyä niistä tietoja.

Apple antoi esimerkiksi vaikkapa ruoka-annoksen kuvaamisen, josta voi kysellä kaloriarvot ja ravintoaineet pelkän kuvan perusteella. Luonnollisesti kuvista tunnistetaan myös paikat, nähtävyydet ja vastaavat tiedot.

Rautavaatimukset kasvavat

Samalla Apple rajasi vahvasti sitä, kenelle täysmittaiset tekoälytoiminnot ovat saatavilla.

iPhoneista täydet tekoälyominaisuudet tulevat tarjolle vain iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ja iPhone Air -malleille. Eli "perustason" uusinkaan iPhone 17 ei saa kaikkia tänään julkistettuja tekoälytoimintoja lainkaan.

iPad-käyttäjistä valtaosa jää kokonaan tekoälytoimintojen ulkopuolelle, sillä koko Apple Intelligence -paletti toimii vain iPadeissa, joissa on vähintään M4-piiri sekä 12 gigatavua käyttömuistia.

Mac-puolella raja vedettiin niin, että ainoastaa M3-piirillä tai sitä uudemmalla järjestelmäpiirillä varustetut Macit saavat kaikki toiminnot käyttöönsä. Lisäksi Macista täytyy löytyä siitäkin 12 gigatavua käyttömuistia.

Yksityisyys

Apple toisteli pitkin tapahtumaa sitä, miten uudet tekoälytoiminnot kunnioittavat käyttäjien yksityisyyttä ja miten edes Apple ei pysty näkemään, mitä tekoälyllä tehdään.

Tähän on päästy siten, että osa tekoälytoiminnoista toimii suoraan paikallisesti käyttäjän omalla laitteella (josta johtuvat rankat laitteistovaatimukset) ja osa taas ulkoistetaan Applen palvelimille.


Palvelimilla tapahtuvat toiminnot luvataan tehtävän niin, että niistä ei jää jälkiä ja nekin pysyvät täysin Applenkin pimennossa.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Motorola Moto G06 – hinta laskenut -34%

Motorola Moto G06
99 € Gigantti
149 € Verkkokauppa.com
149 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G) – hinta laskenut -33%

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (5G)
319 € Hobby Hall
449 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 475 €

Samsung Galaxy A56 – hinta laskenut -30%

Samsung Galaxy A56
174 € Gigantti
249 € Mobiilipiste.fi
299 € Veikon Kone

Alin hinta viikko sitten: 249 €

Google Pixel 10 Pro XL – hinta laskenut -30%

Google Pixel 10 Pro XL
949 € Power
959 € Verkkokauppa.com
959 € Elisa

Alin hinta viikko sitten: 1359 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.