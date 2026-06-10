Telegram julkaisi Apple Watch -kelloille natiivisovelluksen

Janne Yli-Korhonen

Telegram julkaisi Apple Watch -kelloille natiivisovelluksen
Suosittu viestisovellus Telegram on saanut täysin uuden, itsenäisen Apple Watch -sovelluksen. Julkaisusta kertoi Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov omalla viestintäkanavallaan.

Kyseessä on täysin natiivisovellus, mikä tarkoittaa, että viestittely ja median selaaminen onnistuvat jatkossa suoraan ranteesta huomattavasti aiempaa monipuolisemmin ilman tarvetta kaivaa iPhonea taskusta.

Kun sovelluksen käynnistää Applen kellolla ensimmäistä kertaa, käyttäjää pyydetään skannaamaan QR-koodi iPhonen Telegram-sovelluksella samaan tapaan kuin tietokone- tai selainversioihin kirjauduttaessa. Mikäli käytössä on lisäsuojauksia, kellon näytölle syötetään tarvittaessa myös salasana, minkä jälkeen yhteystiedot ja keskustelut avautuvat suoraan kellon näytölle.

Teksti- ja ääniviestien lähettämisen lisäksi sovellus tukee monipuolisesti erilaista mediaa. Käyttäjät voivat lukea viestejä, katsella keskusteluihin jaettuja videoita sekä seurata GIF-animaatioita suoraan ranteestaan. Lisäksi sovellus tukee muun muassa sijainnin jakamista sekä erilaisten tarrojen lähettämistä.



Kyseessä ei ole Telegramin ensimmäinen kokeilu Applen älykelloalustalla, sillä sovellus sai virallisen Apple Watch -tuen jo kesäkuussa 2015 osana Telegram 3.0 -päivitystä. Muutamaa vuotta myöhemmin Telegram kuitenkin päätti vetäytyä alustalta ja lopetti erillisen kellosovelluksen kehittämisen.


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