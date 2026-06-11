Viikkorahat kännykkään: MobilePay julkaisi oman version 7–14-vuotiaille

"Haluamme tuoda suomalaisille helpon ja turvallisen koko perheen sovelluksen. Nuorille voi nyt lähettää rahaa yhtä helposti kuin muillekin perheenjäsenille. Nuoret taas saavat enemmän vastuuta ja vapautta omien taskurahojen käyttöön ja taloustaitojen opetteluun", Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja kertoo.

Suomalaiset 7–14-vuotiaat nuoret voivat tästä päivästä lähtien opetella digitaalisia rahataitojaSuositusta maksusovelluksesta on julkaistu yksinkertaistettu versio nuorille, jonka tarkoituksena on helpottaa perheiden arjen raha-asioita turvallisesti huoltajien valvonnassa. Vastaava sovellusversio on ollut jo useamman vuoden käytössä MobilePayn norjalaisessa sisarversiossa Vippsissä, jossa sen vastaanotto on ollut valmistajan mukaan erittäin hyvä.





Uuden nuorten MobilePayn ottaminen käyttöön vaatii oman pankkitilin, yhteensopivan älypuhelimen ja huoltajien luvan. Sovelluksen käyttöönotto tapahtuu siten, että nuori lataa sovelluksen ja valitsee olevansa alle 15-vuotias.



"MobilePay on turvallisempi kuin käteinen tai maksukortti, jotka tapaavat nuorimmilta hukkua ja voivat joutua vääriin käsiin. MobilePay vaatii aina pin-koodin tai biometrisen tunnistautumisen ja huoltajat voivat valvoa ja hallinnoida nuoren rahankäyttöä oman sovelluksensa kautta. Sovellus on myös saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä, kuten asiakaspalvelukin", Kröger kertoo.

Tämän jälkeen huoltaja lisää nuoren omaan sovellukseensa. Vahvistettu tieto huoltajuussuhteesta haetaan suoraan Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), ja huoltajan saama aktivointikoodi näppäillään nuoren puhelimeen. Myös nuoren toinen huoltaja saa ilmoituksen sovelluksen luomisesta, ja molemmat saavat automaattisesti samat hallinta- ja valvontaoikeudet nuoren tiliin.Sovelluksen tekninen toteutus poikkeaa aikuisten versiosta siinä, että se toimii sähkörahalla eikä vaadi lainkaan perinteistä maksukorttia.Huoltajat voivat siirtää nuoren sähkörahatilille eli MobilePay-saldolle esimerkiksi viikkorahan tai tarvittavat eväsrahat. Nuori pystyy puolestaan maksamaan saldoltaan ostoksia kivijalkakaupoissa, kahviloissa ja myyjäisissä käyttämällä kauppiaan MobilePay-lyhytnumeroa tai QR-koodia.Lisäksi sovelluksella voi ostaa matkalippuja julkisen liikenteen sovelluksissa, siirtää rahaa kavereille, ottaa vastaan maksuja, siirtää rahaa takaisin omalle pankkitililleen sekä luoda ja jakaa toivomuslistoja.Huoltajat voivat oman sovelluksensa kautta aktivoida tai estää kaikki nuoren käytössä olevat toiminnallisuudet milloin tahansa. Vanhemmat myös näkevät reaaliajassa kaikki nuoren tekemät rahansiirrot ja ostokset.





MobilePay on myös aloittanut yhteistyön jalkapalloseura HJK:n kanssa. Seura näkee nuorten sovelluksen ratkaisuna helppoon maksamiseen tapahtumissaan, joissa lapset liikkuvat usein itsenäisesti.







HJK:n tapahtuma- ja ravintolatoimenpäällikkö Samppa Marttinen kertoo, että Bolt Arenan Junnupääty on ollut yksi areenan ainoista paikoista, jossa on vielä voinut maksaa käteisellä. Uudistuksen myötä käteisen kantaminen käy tarpeettomaksi, ja vanhemmat saavat paremman näkymän lastensa rahankäyttöön matsien aikana.